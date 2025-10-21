Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855167 / ISIN: CH0012032048

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
SLI aktuell 21.10.2025 09:29:13

Börse Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start zu

Börse Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start zu

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Morgen.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent stärker bei 2 039,75 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,094 Prozent schwächer bei 2 037,37 Punkten, nach 2 039,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 036,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 040,29 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der SLI mit 1 994,13 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, bei 1 986,05 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 21.10.2024, bei 1 998,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 6,15 Prozent zu Buche. Bei 2 146,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 3,37 Prozent auf 12,28 CHF), Swiss Re (+ 0,62 Prozent auf 146,85 CHF), Novartis (+ 0,56 Prozent auf 104,72 CHF), Holcim (+ 0,48 Prozent auf 67,30 CHF) und Sonova (+ 0,37 Prozent auf 219,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-1,12 Prozent auf 334,40 CHF), Swatch (I) (-1,02 Prozent auf 175,20 CHF), Sandoz (-0,88 Prozent auf 48,52 CHF), UBS (-0,53 Prozent auf 30,12 CHF) und Logitech (-0,48 Prozent auf 87,04 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 235 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,214 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,03 erwartet. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,09 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu VATmehr Nachrichten