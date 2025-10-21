Börse Zürich: SLI-Anleger greifen zum Start zu

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Morgen.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,02 Prozent stärker bei 2 039,75 Punkten. In den Handel ging der SLI 0,094 Prozent schwächer bei 2 037,37 Punkten, nach 2 039,28 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 2 036,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 040,29 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wurde der SLI mit 1 994,13 Punkten gehandelt. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, bei 1 986,05 Punkten. Der SLI lag vor einem Jahr, am 21.10.2024, bei 1 998,01 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 6,15 Prozent zu Buche. Bei 2 146,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Bei 1 721,32 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im SLI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit ams-OSRAM (+ 3,37 Prozent auf 12,28 CHF), Swiss Re (+ 0,62 Prozent auf 146,85 CHF), Novartis (+ 0,56 Prozent auf 104,72 CHF), Holcim (+ 0,48 Prozent auf 67,30 CHF) und Sonova (+ 0,37 Prozent auf 219,80 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen hingegen VAT (-1,12 Prozent auf 334,40 CHF), Swatch (I) (-1,02 Prozent auf 175,20 CHF), Sandoz (-0,88 Prozent auf 48,52 CHF), UBS (-0,53 Prozent auf 30,12 CHF) und Logitech (-0,48 Prozent auf 87,04 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 235 806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 245,214 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,03 erwartet. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,09 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at