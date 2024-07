Anleger in Zürich halten sich zurück: SLI zeigt sich schwächer

Das macht der SLI am Freitag.

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,43 Prozent schwächer bei 1 965,12 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,214 Prozent auf 1 969,38 Punkte an der Kurstafel, nach 1 973,60 Punkten am Vortag.

Bei 1 958,75 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 969,38 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,62 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 19.06.2024, wurde der SLI auf 1 949,78 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.04.2024, wies der SLI einen Stand von 1 839,71 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.07.2023, lag der SLI bei 1 755,97 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,43 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SLI bereits bei 2 009,70 Punkten. 1 742,94 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,89 Prozent auf 48,73 CHF), Sandoz (+ 0,81 Prozent auf 34,68 CHF), Alcon (+ 0,75 Prozent auf 80,16 CHF), Logitech (+ 0,58 Prozent auf 79,66 CHF) und Givaudan (+ 0,50 Prozent auf 4 248,00 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil ams (-3,32 Prozent auf 1,24 CHF), VAT (-1,85 Prozent auf 444,50 CHF), Swatch (I) (-1,75 Prozent auf 176,80 CHF), Lonza (-1,58 Prozent auf 509,40 CHF) und Julius Bär (-1,39 Prozent auf 51,06 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 741 029 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 250,440 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Swiss Re-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,97 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at