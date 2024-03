Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI gibt am Freitagnachmittag nach

Am Freitag verbucht der SMI um 15:42 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,14 Prozent auf 11 703,79 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,295 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,113 Prozent auf 11 733,92 Punkte an der Kurstafel, nach 11 720,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 11 689,58 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 11 761,03 Zählern.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0,595 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.02.2024, wies der SMI einen Wert von 11 284,18 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.12.2023, stand der SMI bei 11 191,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.03.2023, erreichte der SMI einen Stand von 10 516,40 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 4,78 Prozent. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 11 799,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 11 064,90 Punkten markiert.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swisscom (+ 5,12 Prozent auf 529,60 CHF), Givaudan (+ 1,38 Prozent auf 4 032,00 CHF), UBS (+ 1,29 Prozent auf 28,17 CHF), Swiss Life (+ 1,21 Prozent auf 638,20 CHF) und Swiss Re (+ 0,62 Prozent auf 113,85 CHF). Die schwächsten SMI-Aktien sind hingegen Sonova (-6,77 Prozent auf 269,70 CHF), Alcon (-1,56 Prozent auf 75,70 CHF), Lonza (-1,45 Prozent auf 476,30 CHF), Richemont (-0,84 Prozent auf 146,95 CHF) und Novartis (-0,71 Prozent auf 86,18 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 10 071 441 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 259,596 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,91 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,79 Prozent bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at