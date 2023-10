Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI gibt zum Start nach

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am zweiten Tag der Woche.

Der SMI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,19 Prozent leichter bei 10 843,02 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,240 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,126 Prozent leichter bei 10 849,99 Punkten, nach 10 863,65 Punkten am Vortag.

Bei 10 843,02 Einheiten erreichte der SMI sein Tagestief, während er hingegen mit 10 863,50 Punkten den höchsten Stand markierte.

SMI-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, den Stand von 11 075,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.07.2023, wurde der SMI mit einer Bewertung von 11 219,15 Punkten gehandelt. Der SMI notierte noch vor einem Jahr, am 03.10.2022, bei 10 290,71 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 1,24 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der SMI bereits ein Jahreshoch bei 11 616,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 10 395,33 Punkten.

Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Givaudan (+ 1,05 Prozent auf 2 971,00 CHF), Nestlé (+ 0,23 Prozent auf 103,00 CHF), Sonova (+ 0,19 Prozent auf 214,20 CHF), Logitech (+ 0,09 Prozent auf 63,50 CHF) und Zurich Insurance (-0,02 Prozent auf 412,80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Holcim (-2,02 Prozent auf 57,16 CHF), Richemont (-0,90 Prozent auf 110,30 CHF), Partners Group (-0,88 Prozent auf 1 016,00 CHF), UBS (-0,62 Prozent auf 22,28 CHF) und Lonza (-0,57 Prozent auf 418,10 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 158 350 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SMI mit 276,171 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 9,15 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,94 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Swiss Re-Aktie zu erwarten.

