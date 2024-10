Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI gibt zum Start nach

Am Mittwoch verbucht der SMI um 09:12 Uhr via SIX ein Minus in Höhe von 0,14 Prozent auf 11 994,35 Punkte. Damit kommen die im SMI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,418 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,130 Prozent schwächer bei 11 995,33 Punkten in den Mittwochshandel, nach 12 010,99 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 11 991,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 12 010,95 Punkten verzeichnete.

SMI-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,327 Prozent. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 09.09.2024, den Wert von 11 980,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.07.2024, wies der SMI 12 037,36 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 09.10.2023, wurde der SMI mit 10 822,24 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 7,38 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 12 483,57 Punkten. Bei 11 064,90 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Lonza (+ 1,25 Prozent auf 534,80 CHF), Novartis (+ 0,71 Prozent auf 98,27 CHF), Swisscom (+ 0,36 Prozent auf 554,00 CHF), Givaudan (+ 0,25 Prozent auf 4 456,00 CHF) und Alcon (+ 0,15 Prozent auf 82,16 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Kühne + Nagel International (-0,93 Prozent auf 223,70 CHF), Nestlé (-0,70 Prozent auf 82,76 CHF), UBS (-0,67 Prozent auf 26,51 CHF), Sika (-0,57 Prozent auf 260,60 CHF) und Zurich Insurance (-0,55 Prozent auf 505,00 CHF).

Blick in den SMI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Nestlé-Aktie aufweisen. 176 511 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Nestlé-Aktie mit 228,671 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 9,53 erwartet. Mit 5,81 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at