Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI sackt ab

Am Donnerstag steht der SMI um 15:28 Uhr via SIX 0,05 Prozent im Minus bei 12 054,59 Punkten. Damit sind die im SMI enthaltenen Werte 1,413 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,166 Prozent auf 12 040,28 Punkte an der Kurstafel, nach 12 060,24 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 12 032,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 12 129,63 Einheiten.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,093 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SMI lag am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 12 037,99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.03.2024, erreichte der SMI einen Wert von 11 618,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.06.2023, notierte der SMI bei 11 215,91 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 7,92 Prozent. Bei 12 295,18 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 11 064,90 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Partners Group (+ 1,78 Prozent auf 1 174,50 CHF), Sika (+ 1,32 Prozent auf 260,10 CHF), Geberit (+ 1,12 Prozent auf 543,20 CHF), Sonova (+ 0,82 Prozent auf 271,80 CHF) und Swiss Re (+ 0,72 Prozent auf 112,25 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Richemont (-1,31 Prozent auf 139,10 CHF), Kühne + Nagel International (-1,11 Prozent auf 258,50 CHF), Novartis (-0,43 Prozent auf 93,52 CHF), Nestlé (-0,32 Prozent auf 94,26 CHF) und Swisscom (-0,08 Prozent auf 498,00 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SMI auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 718 563 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 257,193 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

Unter den SMI-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,91 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

