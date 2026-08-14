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14.08.2026 06:31:29
Anteris Technologies: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Anteris Technologies lud am 11.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,42 AUD. Im Vorjahresquartal hatten -0,910 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 47,92 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,4 Millionen AUD, während im Vorjahreszeitraum 1,0 Millionen AUD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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