Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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14.06.2026 13:47:19
Anthropic cuts top-tier AI access after US foreigner ban
The firm said it was ordered to block foreign nationals from accessing its state of the art Fable 5 and Mythos 5 AI models on national security grounds.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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