Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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28.10.2026 20:19:00
Anthropic Flags Data Center Moratoriums as a Top Risk to Its Growth Plans
Anthropic, the company behind Claude, is finally set for an IPO next month after filing its official public S-1 with the Securities and Exchange Commission (SEC) on Monday, Oct. 26.
The roughly 400-page prospectus lays out the company's ambitious growth plans and vision for the future.
Running a frontier lab with cutting-edge tech development and massive infrastructure costs also brings a litany of risks spanning more than 90 pages in the S-1 filing. There are some pretty exotic, and frankly, concerning, risks cited that range from AI's potential to "destabilize the geopolitical order" to its being used to create novel bioweapons.
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