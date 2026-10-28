Anthropic Flags Data Center Moratoriums as a Top Risk to Its Growth Plans

Anthropic, the company behind Claude, is finally set for an IPO next month after filing its official public S-1 with the Securities and Exchange Commission (SEC) on Monday, Oct. 26.

The roughly 400-page prospectus lays out the company's ambitious growth plans and vision for the future.

Running a frontier lab with cutting-edge tech development and massive infrastructure costs also brings a litany of risks spanning more than 90 pages in the S-1 filing. There are some pretty exotic, and frankly, concerning, risks cited that range from AI's potential to "destabilize the geopolitical order" to its being used to create novel bioweapons.

Continue reading