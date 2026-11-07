Anthropic-IPO: 2 Billionen Dollar im Visier – KI-Chance oder Blase?

33 Milliarden Dollar Umsatz, ein ausgewiesener Verlust von über 100 Milliarden Dollar und eine mögliche Börsenbewertung von bis zu 2 Billionen Dollar: Der geplante Börsengang von Anthropic könnte zu einem der spektakulärsten Börsenereignisse des Jahres werden. Doch steckt hinter dem Unternehmen, das mit seiner Claude-KI den Markt aufmischt, tatsächlich die nächste große Investmentchance – oder sind die Erwartungen längst überzogen? Ein neuer, kostenloser Aktien-Research-Leitfaden von WH SelfInvest beleuchtet die Chancen, Risiken und konkreten Anlagemöglichkeiten rund um den Anthropic-IPO.

Nach dem Rekord-Börsengang von SpaceX rückt mit Anthropic der nächste Technologiegigant ins Rampenlicht. Das 2021 gegründete KI-Unternehmen zählt mit seinen Claude-Modellen zu den wichtigsten Herausforderern von OpenAI und Google. Der Börsengang an der Nasdaq ist unter dem Kürzel ANT geplant. Medienberichte sprechen von einer möglichen Bewertung zwischen 1,5 und 2 Billionen US-Dollar. Damit könnte Anthropic auf Anhieb zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt gehören. Allerdings stehen der endgültige Ausgabepreis und der erste Handelstag noch nicht fest. Angesichts der jüngsten Turbulenzen bei Technologieaktien wächst zudem die Unsicherheit über Bewertung und Zeitplan.

Die Geschäftszahlen zeigen, warum Anthropic die Börsenwelt elektrisiert – und warum Anleger genau hinschauen sollten. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von rund 33,2 Milliarden Dollar, ein Wachstum von mehr als 1.200 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig steht ein GAAP-Nettoverlust von rund 104 Milliarden Dollar in den Büchern. Der entscheidende Unterschied: Ein Großteil davon entfällt auf nicht zahlungswirksame Bewertungsanpassungen, während der operative Verlust bei etwa 1,3 Milliarden Dollar lag. Hinzu kommen langfristige Verpflichtungen für Rechenleistung und Infrastruktur von rund 895 Milliarden Dollar. Die zentrale Frage lautet deshalb: Kann Anthropic sein außergewöhnliches Wachstum langfristig in nachhaltige Gewinne verwandeln?

Was bedeutet das für Privatanleger – und wie lässt sich überhaupt in Anthropic investieren? Genau hier setzt das kostenlose E-Book von WH SelfInvest an. Der Leitfaden analysiert die Milliardenbewertung, erklärt die ungewöhnliche Verlustsituation und beleuchtet die wichtigsten Risiken eines möglichen Mega-IPOs. Darüber hinaus zeigt er, welche Möglichkeiten Anleger nach einer Börsennotierung haben könnten und wie sie bereits heute über börsennotierte Investoren und Partner wie Amazon, Alphabet, Microsoft und Nvidia oder über spezialisierte KI-UCITS-ETFs indirekt am KI-Markt teilhaben können. Auch Bewertung, Indexfantasie, mögliche Kursschwankungen und der richtige Umgang mit dem IPO-Hype werden verständlich eingeordnet.

Ist Anthropic der nächste große KI-Börsenstar oder ein Investment mit bereits überzogenen Erwartungen? Wer den Börsengang nicht nur verfolgen, sondern die Chancen und Risiken fundiert beurteilen möchte, findet im kostenlosen Anthropic-IPO-E-Book von WH SelfInvest einen kompakten Leitfaden. Sichern Sie sich jetzt den Report und erfahren Sie, worauf Anleger vor und nach dem geplanten Börsendebüt achten sollten.

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Roland Jegen ist seit über 10 Jahren an der Börse aktiv. Seit Anfang 2016 arbeitet er als Trading Experte bei WH SelfInvest. Neben der klassischen Chartanalyse gehören Auction Market Theory und Market Profile sowie automatisierte Handelssysteme zu seinen Steckenpferden.



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