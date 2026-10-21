Anthropic Aktie
WKN DE: ANTHRO / ISIN: NETANTHRO000
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21.10.2026 02:00:00
Anthropic Is Targeting an IPO as Soon as Mid-November
Anthropic is one of the most important companies in the artificial intelligence (AI) space, and it will likely soon become one of the most important companies on the stock market. Anthropic is the company behind the Claude AI suite -- a frontier model that's best in class for coding and a range of other enterprise-focused applications.
Recent reports suggest that the AI leader is gearing up to have its IPO sometime around mid-November, with the target of going public before the Thanksgiving holiday. What do investors need to know about this potentially massive IPO that could be on the near horizon?
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