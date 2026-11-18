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18.11.2026 21:30:00
Anthropic startet am Donnerstag an der Börse
Anthropic - gegründet vor fünf Jahren von ehemaligen Mitarbeitern des KI-Unternehmens OpenAI - geht am Donnerstag an die Börse. Bekannt ist das Unternehmen vor allem wegen seines Chatbots Claude. Der Börsengang soll rund 64 Mrd. Dollar einbringen, die Unternehmensbewertung könnte bei bis zu einer Billion US-Dollar liegen. Der IPO gilt als wichtiger Test für das Vertrauen des Marktes in den Boom der Künstlichen Intelligenz.
Die Preisspanne für die Aktien wurde bei 70 bis 78 Dollar (62,40 bis 69,53 Euro) festgesetzt. Die Anthropic-Aktie soll an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq unter dem Tickersymbol ANT gelistet werden.
Trotz des Börsengangs bleibt die Entscheidungsmacht bei Anthropic weitgehend bei den Mitgründern um Konzernchef Dario Amodei und um Firmenpräsidentin Daniela Amodei. Ihnen ist eine feste Stimmrechtsmehrheit von gut 50 Prozent garantiert. Rechtlich ist Antrophic als Unternehmen mit Gemeinwohl-Verpflichtung organisiert. Das Management muss daher neben dem Gewinn auch ethische Standards und die Sicherheit der Technologie berücksichtigen.
bel/cri
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