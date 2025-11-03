|
AOI ELECTRONICS legte Quartalsergebnis vor
AOI ELECTRONICS hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS belief sich auf 18,82 JPY gegenüber 5,56 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AOI ELECTRONICS im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 9,84 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 9,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
