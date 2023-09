ÖFB-Generalprobe für Schweden misslingt - 1:1 gegen Moldau

Linz - Österreichs Fußball-Nationalmannschaft ist die Generalprobe für das EM-Quali-Auswärtsspiel gegen Schweden misslungen. Die ÖFB-Auswahl musste sich vor 13.200 Fans in Linz gegen die Republik Moldau mit einem 1:1 zufrieden geben und erhielt damit vor dem Match am kommenden Dienstag in Solna einen Dämpfer. Vitalie Damascan brachte den Weltranglisten-164. - Österreich ist 29. - in Führung (3.), mehr als der Ausgleich durch Michael Gregoritsch (50.) schaute nicht mehr heraus.

"Blutgeld": EU-Kommission distanziert sich von Selmayr

Brüssel/Wien - Nach seiner drastischen Kritik an den milliardenschweren österreichischen Gaszahlungen nach Russland hat sich die EU-Kommission von ihrem Vertreter in Wien, Martin Selmayr, distanziert. "Die Kommission distanziert sich von den bedauerlichen und unangemessenen Aussagen des Leiters der Repräsentanz in Österreich", heißt es in einer Stellungnahme der stellvertretenden Chefsprecherin der EU-Behörde, Dana Spinant, vom Donnerstag.

Drohnenangriff auf Industrieanlage bei russischer Grenze

Moskau - In der russischen Grenzregion Brjansk ist Angaben des Gouverneurs zufolge eine Industrieanlage von Drohnen attackiert worden und ein Brand ausgebrochen. Feuer gefangen habe in der gleichnamigen Gebietshauptstadt Brjansk am Donnerstagabend ein Verwaltungsgebäude, schrieb Alexander Bogomas auf Telegram. Er machte die Ukraine für den Drohnenangriff verantwortlich, bei dem niemand verletzt worden sei. Um welche Industrieanlage es sich handeln soll, war zunächst nicht bekannt.

WKStA stellte Ermittlungsverfahren gegen Willi ein

Innsbruck/Wien - Georg Willi kann juristisch aufatmen: Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Innsbrucks Grünen-Bürgermeister wegen des Verdachts der Untreue und des Amtsmissbrauchs rund um einen Sondervertrag für die Ex-Personalamtsleiterin der Stadt wurden eingestellt. Es habe keine gerichtlich strafbare Handlung nachgewiesen werden können, sagte ein Behördensprecher zur APA am Donnerstag. Die Ermittlungen waren Ende März eingeleitet worden.

Mahrer kündigt Senkung der WKÖ-Beiträge an

Wien - Wirtschaftskammerpräsident Harald Mahrer hat gegenüber dem Wirtschaftsmagazin "trend" eine Senkung der Wirtschaftskammerbeiträge angekündigt. "Konkret werden wir die Kammerumlagen per 1. Jänner 2024 um zwölf Prozent reduzieren. Das entspricht rund 35 Millionen Euro. Ein ordentlicher Brocken, aber es ist möglich", wird Mahrer in einer Vorausmeldung des Magazins vom Donnerstagabend zitiert.

ÖBB wollen mit drastischer Sicherheitskampagne aufrütteln

Wien - Jedes Jahr gibt es in Österreich zahlreiche Todesopfer bei Unfällen mit Bahnstrom, an Gleisanlagen sowie Eisenbahnkreuzungen. Die ÖBB wollen nun mit einer drastischen Sicherheitskampagne aufrütteln, Aufmerksamkeit schaffen und zum Nachdenken anregen. Viele wissen nicht um die Gefahren, die von Bahnanlagen ausgehen. Slogans wie "riskiert riskiert eliminiert" oder "ignoriert ignoriert skalpiert" sollen das nun ändern und Bewusstsein für die sichere Benutzung schärfen.

