Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|Portfolio-Einblick
|
05.09.2025 03:15:00
2. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat Zurich Insurance im Portfolio
Institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC ihre Aktienportfolios quartalsweise über das 13F-Formular melden. Dazu gehören auch die US-Beteiligungen der Zurich Insurance Group, die zum 30. Juni 2025 einen Gesamtwert von rund 12,94 Milliarden US-Dollar aufwiesen. Im zweiten Quartal kam es innerhalb der Top-Positionen zu zahlreichen Umschichtungen.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Versicherers - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio.
