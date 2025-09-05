Microsoft Aktie

Portfolio-Einblick 05.09.2025 03:15:00

2. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat Zurich Insurance im Portfolio

2. Quartal 2025: Diese US-Aktien hat Zurich Insurance im Portfolio

Wie gewohnt, hat die Zurich Insurance Group auch im zweiten Quartal 2025 ihr US-Aktiendepot veröffentlicht. So hat das Schweizer Unternehmen im abgelaufenen Jahresviertel investiert.

Institutionelle Anleger mit einem Anlagevolumen von mehr als 100 Millionen US-Dollar sind dazu verpflichtet, der US-Börsenaufsicht SEC ihre Aktienportfolios quartalsweise über das 13F-Formular melden. Dazu gehören auch die US-Beteiligungen der Zurich Insurance Group, die zum 30. Juni 2025 einen Gesamtwert von rund 12,94 Milliarden US-Dollar aufwiesen. Im zweiten Quartal kam es innerhalb der Top-Positionen zu zahlreichen Umschichtungen.
Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen des Versicherers - geordnet nach ihrem prozentualen Anteil am Gesamtportfolio.

