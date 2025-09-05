Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|Portfolio im Detail
|
05.09.2025 03:15:00
Diese Aktien hatte die Commerzbank im zweiten Quartal 2025 im Depot
Die US-Börsenaufsicht SEC verpflichtet institutionelle Investoren zur vierteljährlichen Offenlegung ihrer Aktienpositionen, wenn das verwaltete Vermögen die Schwelle von 100 Millionen US-Dollar übersteigt. Die Commerzbank kam dieser Vorgabe nach und veröffentlichte ihre US-Aktienbestände für das zweite Quartal 2025. Das Depot der Bank erreichte dabei einen Gesamtwert von rund 4,36 Millionen US-Dollar. Das folgende Ranking zeigt die zehn größten US-Aktienpositionen im Portfolio der Commerzbank zum Stichtag 30. Juni 2025, geordnet nach ihrem prozentualen Anteil.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com