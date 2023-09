Selenskyj: "Putin hat Prigoschin getötet"

Moskau/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den russischen Staatschef Wladimir Putin direkt für den Tod von Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz in Russland verantwortlich gemacht. "Er hat Prigoschin getötet. Das sind zumindest die Informationen, die wir alle haben, wir haben keine anderen Informationen", sagte Selenskyj am Freitag in einer Rede. Der Vorfall zeige, dass Putin mittlerweile "politisch schwach" geworden sei, so Selenskyj weiter.

Neue Drohnenangriffe auf russischem Staatsgebiet

Brjansk - In der russischen Grenzstadt Brjansk sind eine Elektronikfabrik und ein Bahnhof am Freitagnachmittag erneut zum Ziel von Drohnenangriffen geworden. Nach Angaben des Gouverneurs Alexander Bogomas fing die russische Luftverteidigung mindestens drei Drohnen über oder im Anflug auf die Stadt ab. Zwei der Fluggeräte sollen beim Absturz den Bahnhof und ein industrielles Verwaltungsgebäude beschädigt haben. Der Gouverneur machte die Ukraine für den Angriff verantwortlich.

Zwei Österreicher weiter in Griechenland vermisst

Athen - Die zwei Österreicher, die sich auf der von den schweren Unwettern stark betroffenen Halbinsel Pilion in Griechenland aufgehalten haben, werden weiter vermisst. "Die österreichische Botschaft in Athen bzw. das Honorarkonsulat in Volos stehen in laufendem Kontakt mit den griechischen Behörden, um die Suche bestmöglich zu unterstützen", hieß es am Freitag seitens des Außenministeriums.

Hurrikan "Lee" zieht auf höchster Stufe auf Karibikinseln zu

Miami (Florida)/Straßburg - Hurrikan "Lee" hat sich über dem Atlantik von Stufe fünf auf Stufe vier abgeschwächt, bedroht aber weiterhin die Karibikinseln. Der Wirbelsturm, der mehrere Karibikinseln bedroht, rotierte in der Nacht zum Freitag mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometern pro Stunde, wie das US-Hurrikanzentrum (NHC) in Miami mitteilte.

G20-Gipfel in Neu Delhi vom Ukraine-Krieg überschattet

Neu-Delhi - Die Staats- und Regierungschefs führender Industrie- und Schwellenländer kommen am Samstag zum G20-Gipfel in Indien zusammen. Das zweitägige Treffen in der Hauptstadt Neu Delhi wird vom Krieg in der Ukraine überschattet. Wegen eines Streits über eine klare Verurteilung des russischen Angriffskriegs ist ungewiss, ob die Staaten sich wie üblich auf eine gemeinsame Abschlusserklärung einigen können. Der Westen steht laut Insidern einer Allianz aus China und Russland gegenüber.

Jugendlicher auf Schulgelände in Bayern tot aufgefunden

Würzburg - Ein Jugendlicher ist Freitagnachmittag in Lohr am Main in Unterfranken im deutschen Bundesland Bayern tot auf dem Gelände eines Schulzentrums gefunden worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Abend mit. Ein Tatverdächtiger im Teenageralter sei festgenommen worden. Er solle am Samstag einem Ermittlungsrichter zur Prüfung einer möglichen Untersuchungshaft vorgeführt werden. Die Polizei ging am Abend von einem Tötungsdelikt aus. Das Opfer sei 14 Jahre alt.

Gemeinnützige fordern Kompensation bei Mietpreisdeckel

Wien - Angesichts der steigenden Mietpreise haben der Verein für Wohnbauförderung (VWBF) und SPÖ-Chef Andreas Babler ihre Maßnahmen für "leistbares Wohnen" auf den Tisch gelegt. "Das Ziel ist, dass niemand mehr als ein Drittel des Einkommens für Miete aufbringen muss", sagte Babler am Freitag in Wien. VWBF-Obmann Michael Gehbauer und Babler forderten Kompensation für eine Lücke von 160 Mio. Euro, die der geplante Mietpreisdeckel im gemeinnützigen Wohnbau verursachen würde.

Koalition - "Keine Garantien" von Maurer, Ziel Fortbestand

Imst/Wien - Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer will "keine Garantien" für einen Fortbestand der Koalition bis zum regulären Wahltermin im Herbst 2024 abgeben, gleichzeitig aber am entsprechenden Ziel festhalten. "Es gibt für nichts Garantien im Leben, schon gar nicht in der Politik", so Maurer am Freitag zur APA am Rande der grünen Gesprächsreihe "Setz ma uns z'samm" im Tiroler Imst. Dabei diskutierten grüne Spitzenpolitiker mit rund 30 Sympathisanten. Sitzkreis inklusive.

