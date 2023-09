Nachbeben erschwert Suche nach Überlebenden in Marokko

Rabat/Marrakesch - Nach dem Erdbeben in Marokko hat ein Nachbeben am Sonntag die Bergungsarbeiten erschwert. Das Land sei gegen 09.00 Uhr davon erschüttert worden, sagte Nasser Jabour, Leiter einer Abteilung des Nationalen Instituts für Geophysik. Die internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften (IFRC) gab indessen am Sonntag eine Million Franken (1,05 Millionen Euro) für Hilfsleistungen frei, wie der APA bestätigt wurde. Die Zahl der Toten stieg indes auf 2.122.

Moskau und Kiew werfen einander Drohnenangriffe vor

Moskau - Russland und Ukraine haben einander Sonntag früh gegenseitig Drohnenangriffe vorgeworfen. Russland griff der ukrainischen Militärverwaltung zufolge die Hauptstadt Kiew erneut mit Drohnen an. Das russische Verteidigungsministerium wiederum meldete, im Schwarzen Meer seien mehrere ukrainische Marineboote und Drohnen mit Zielrichtung Halbinsel Krim zerstört worden. Überprüfbar waren alle Angaben nicht.

"Plagiatsjäger" Weber mit schweren Vorwürfen gegen ÖBB-Chef

Wien - Der als "Plagiatsjäger" bekannte Salzburger Kommunikationswissenschafter Stefan Weber erhebt Vorwürfe gegen ÖBB-Chef Andreas Matthä. "Bei der vorliegenden Diplomarbeit handelt es sich um einen schweren Bruch mit der akademischen Integrität. Die Arbeit besteht zu wesentlichen Teilen aus zum Teil absatz- bis seitenlangen Textplagiaten", so Weber zur APA. Bahnchef Matthä betont: "Ich habe Studium, Diplomarbeit und Diplomprüfung nach bestem Wissen und Gewissen erledigt."

Zwei Tote bei Flugshow-Unglück in Ungarn

Szekesfehervar - Bei einem Flugzeugabsturz im Rahmen einer Airshow im ungarischen Sz�kesfh�rv�r sind am Sonntagnachmittag zwei Personen ums Leben gekommen. Wie die ungarische Nachrichtenagentur MTI meldete, handelte es sich um einen Vater und seinen Sohn. Sie seien in einer Maschine des Typs Trojan T-28 gesessen und hätten beim Absturz keine Überlebenschance gehabt. Drei weitere Personen wurden teils schwer verletzt. Die Todesopfer waren laut Polizei 67 und 37 Jahre alt.

Brucknerfest-Start mit Ruf nach Feminismus und Diversität

Linz - Das Internationale Brucknerfest Linz, das heuer herausragenden Komponistinnen des 19. und frühen 20. Jahrhunderts gewidmet ist, ist am Sonntag offiziell eröffnet worden. Die österreichische Schriftstellerin und Staatspreisträgerin Anna Baar nutzte ihre Festrede, um eine Plädoyer für Feminismus und Diversität zu halten, in dem sie das Publikum keineswegs schonte und bezweifelte, dass mit den "Wutverwüsteten, Verängstigten und Besorgten ein Staat zu machen" sei.

USA und Vietnam werten ihre diplomatischen Beziehungen auf

Hanoi - Die USA und Vietnam werten ihre diplomatischen Beziehungen zu einer "strategischen Partnerschaft" auf. "Das bedeutet, dass die Vereinigten Staaten ihre Beziehungen zu einem weiteren wichtigen indopazifischen Partner gestärkt haben", sagte US-Präsident Joe Biden am Sonntag bei einer Pressekonferenz in Hanoi. Die Reise sei ein "historischer Moment", sagte Biden. Er wurde in der Hauptstadt Vietnams vom Generalsekretär der Kommunistischen Partei, Nguyen Phu Trong, empfangen.

Mindestens 40 Tote bei Luftangriff in Khartum

Khartum - Bei einem Angriff auf die sudanesische Hauptstadt Khartum sind laut Notfallambulanzen mindestens 40 Menschen getötet worden. "Gegen 7.15 Uhr hat ein Militärflugzeug die Gegend um den Qouro-Markt bombardiert", erklärten die Demokratieaktivisten der sogenannte Widerstandskomitees am Sonntag. Demnach wurden auch "dutzende" Verletzte in das Bashair-Krankenhaus eingeliefert. Es handelt sich um die größte Zahl ziviler Todesopfer seit Beginn des Bürgerkriegs im Sudan am 15. April.

Keine VW-Entschädigung für Schweizer Diesel-Besitzer

Wolfsburg - Schweizer VW -Fahrer gehen im Dieselskandal leer aus: Die Sammelklage von 2.000 Besitzern von Volkswagen-Dieselfahrzeugen mit manipulierten Motoren, die in Deutschland eingereicht wurde, wird ohne Entschädigung fallengelassen.

