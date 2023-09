Robert Hergovich wird neuer Landtagspräsident im Burgenland

Andau - Der bisherige SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich wird neuer Landtagspräsident im Burgenland. Er folgt Verena Dunst nach, die sich mit der Landtagssitzung am 21. September aus ihrem Amt zurückzieht, aber Landtagsabgeordnete und im Bundesparteipräsidium der SPÖ bleibt. Die Entscheidung fiel, wie bei allen Neubesetzungen, einstimmig, betonte Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) am Montag bei einer Pressekonferenz im Rahmen einer Klubklausur in Andau (Bezirk Neusiedl am See).

Moskau und Pjöngjang bestätigen Treffen von Putin und Kim

Seoul/Pjöngjang - Nach tagelangen Spekulationen haben Moskau und Pjöngjang ein geplantes Treffen zwischen Russlands Präsident Wladimir Putin und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Russland bestätigt. "Auf Einladung von Russlands Präsident Wladimir Putin wird der Staatsratsvorsitzende der Demokratischen Volksrepublik Korea Kim Jong-un in den nächsten Tagen Russland einen offiziellen Besuch abstatten", teilte der Kreml am Montag auf seiner Homepage mit.

Tausende Tote nach Unwettern in Libyen befürchtet

Tripoli - Nach heftigen Unwettern in Libyen befürchtet die Regierung im Landesosten Tausende Tote. Der Ministerpräsident einer der rivalisierenden Regierungen in dem Bürgerkriegsland, Osama Hammad, sagte am Montag dem Fernsehsender Al-Massar, es seien mehr als zweitausend Tote zu befürchten. Tausende weitere Menschen in dem Land mit knapp sieben Millionen Einwohnern seien vermisst.

Ukraine meldet weitere Geländegewinne im Süden und Ostern

Moskau - Im Rahmen ihrer Gegenoffensive gegen die russischen Truppen hat die ukrainische Armee im Osten und Süden des Landes weitere Geländegewinne verzeichnet. "Befreit wurden im Abschnitt Bachmut im Verlaufe der vergangenen Woche zwei Quadratkilometer", teilte Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar am Montag bei einem Pressebriefing mit. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte im Interview mit dem US-Sender CNN, im Verteidigungskrieg werde es kein "Happy End" geben.

Suche nach Überlebenden nach Erdbeben in Marokko

Marrakesch - Eine halbe Woche nach dem schweren Erdbeben in Marokko schwindet die Hoffnung auf Überlebende. In den schwer zugänglichen Gebieten läuft die Suche nach Hunderten Vermissten weiter. Für die Einsatzkräfte ist es ein Wettlauf gegen die Zeit: Experten geben einen Richtwert von 72 Stunden an, in denen ein Mensch höchstens ohne Wasser auskommen kann. Laut amtlichen Angaben kamen landesweit mindestens 2.497 Menschen ums Leben, mindestens 2.476 weitere Menschen wurden verletzt.

USA gedenken der Terroranschläge vom 11. September

New York - 22 Jahre nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 haben die Menschen in den USA am Montag mit zahlreichen Veranstaltungen der Opfer gedacht. Bei einer Gedenkfeier in New York lasen Angehörige die Namen der rund 3000 bei den Anschlägen ums Leben gekommenen Menschen vor. Auch US-Vizepräsidentin Kamala Harris und New Yorks Bürgermeister Eric Adams nahmen an der Veranstaltung teil.

Warnstreik bei Tiefkühlproduzent Ardo in Niederösterreich

Groß Enzersdorf - Beim Tiefkühlproduzenten Ardo Austria Frost in Groß-Enzersdorf (NÖ) sind am Montag rund 150 Arbeiter nach Angaben der Gewerkschaft PRO-GE in den Warnstreik getreten. Der Streik habe um 10.00 Uhr begonnen und werde noch bis zum Ende der Spätschicht andauern, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Ardo Austria Frost produziert etwa für Iglo und beliefert u. a. Hofer, Billa und Spar. Rund 300 Bauern aus dem Marchfeld sorgen für die Rohstoffe wie Erbsen, Karotten oder Spinat.

Entlastung - Viertel des Volumens zielt auf untere Einkommen

Wien - 22 Prozent und damit knapp ein Viertel des Volumens von Unterstützungsmaßnahmen für Privathaushalte seit Ausbruch der Coronapandemie hat auf solche mit geringem Einkommen abgezielt. Das berechnete der Budgetdienst des Parlaments in einer Anfragebeantwortung an Andreas Hanger (ÖVP). Haushalte mit geringerem Einkommen profitierten jedoch in Relation zum Einkommen am meisten von den Maßnahmen. Bedacht wurden etwa die Ökosoziale Steuerreform oder das Aus der kalten Progression.

