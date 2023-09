Untreueverdacht: Anzeige gegen ÖOC-Topfunktionäre um Mennel

Wien - Das ÖOC kommt nicht zur Ruhe. Gegen Peter Mennel, den Generalsekretär des Österreichischen Olympischen Komitees, und das ÖOC-Präsidium ist laut Medienberichten eine Strafanzeige eingebracht worden. Diese liegt der Zeitung Der Standard (Online-Ausgabe) sowie dem ORF vor, wie diese am Donnerstagabend berichteten. Bei Mennel besteht demnach der Verdacht auf schwere Untreue, gegen das Präsidium der Vorwurf der Beihilfe dazu. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Tausende Teilnehmer beim 14. Klimastreik erwartet

Wien - Zum 14. Mal gehen morgen, Freitag, zehntausende Personen beim internationalen Klimastreik der Organisation "Fridays For Future" weltweit auf die Straße. Auch in Österreich wird für mehr Klimaschutz demonstriert - vor allem in Wien rechnen die Organisatoren mit "tausenden Teilnehmern". Die Hauptforderung richtet sich an Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Dieser solle umgehend einen "nationalen Klimakatastrophengipfel" einberufen.

Rauch im Brennerbasistunnel löste Feuerwehreinsatz aus

Steinach am Brenner - Rauchentwicklung in im Bau befindlichen Brennerbasistunnel (BBT) im Gemeindegebiet von Steinach am Brenner hat am Donnerstagabend einen Feuerwehr-Großeinsatz ausgelöst. Der Rauch brach im Bereich eines Förderelements aus, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Laut Online-Ausgabe der "Tiroler Tageszeitung" wurden Arbeiter aus dem Tunnel evakuiert. Dies bestätigte die Exekutive jedoch vorerst nicht.

Hunter Biden wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt

Washington - Der Sohn von US-Präsident Joe Biden, Hunter Biden, ist wegen illegalen Waffenbesitzes angeklagt worden. In der am Donnerstag von einer sogenannten Grand Jury im US-Staat Delaware erhobenen Anklage wird dem 53-Jährigen vorgeworfen, 2018 kurzzeitig einen Revolver besessen zu haben, obwohl ihm das als Drogenkonsumenten verboten war. Hunter Biden habe gegenüber dem Waffenhändler falsche Angaben gemacht, um den Colt kaufen zu können.

Frau im Wiener AKH an Legionellen gestorben

Wien - Eine 82-jährige Frau ist am Dienstag im Wiener AKH an einer Legionellen-Infektion gestorben. Das berichtete der ORF Wien am Donnerstag unter Berufung auf Informationen aus dem AKH. Demnach lag die Patientin mit einer schweren neurologischen Erkrankung seit knapp drei Wochen auf der neurochirurgischen Station. Bei ihr brach eine Lungenentzündung aus, der sie nach wenigen Tagen erlag. Zunächst war von einem Verdachtsfall die Rede, nun hat das AKH die Infektion bestätigt.

Lampedusa ruft Notstand aus

Rom/Lampedusa/Brüssel - Angesichts der hohen Zahl an ankommenden Migranten bleibt die Lage auf der süditalienischen Insel Lampedusa angespannt. Über 9.000 Menschen sind seit Montag auf der Insel gelandet. Rund 3.000 Personen verließen am Donnerstag an Bord von Fähren die Insel in Richtung Sizilien und dem italienischen Festland wieder. Damit konnte die Flüchtlingseinrichtung Lampedusas zum Teil entlastet werden. Der Stadtrat der Mittelmeerinsel hatte am Mittwoch den Ausnahmezustand ausgerufen.

Rumänien droht mit Klage gegen Österreich wegen Schengen

Brüssel/Bukarest - Rumänien hat mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof gedroht, sollte Österreich sein Veto gegen den Schengen-Beitritt des Landes aufrechterhalten. Das sagte der rumänische Regierungschef Marcel Ciolacu im Gespräch mit dem "Standard" (Freitag).

Heftige Kämpfe um Dörfer bei Bachmut - Kritik an Führung

Moskau - In ihrer Gegenoffensive setzt die ukrainische Armee nach eigenen Angaben die russischen Truppen bei Bachmut im Donbass weiter unter Druck. Um drei Dörfer südlich der Stadt werde hart gekämpft. In einem seltenen Fall von Widerspruch gegen die eigene Führung dementierte die Truppe indes Kiewer Angaben, das Dorf Andrijiwka südlich der Stadt sei bereits erobert. Dies hatte Vizeverteidigungsministerin Hanna Maljar auf Telegram geschrieben, den Eintrag aber später wieder gelöscht.

