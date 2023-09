Todestag von Mahsa Amini: Ausnahmezustand in Kurdenregion

Teheran - Mit strengen Sicherheitsvorkehrungen in den Kurdengebieten versucht der iranische Machtapparat neue Straßenproteste am Todestag der Widerstandsikone Jina Mahsa Amini zu verhindern. Augenzeugen berichteten am Freitag, Militäreinheiten und andere Einsatzkräfte seien in Städte rund um Aminis Heimatort Saghes verlegt worden. Auch viele neue Überwachungskameras seien installiert worden. Bewohner der Kurdengebiete sprachen zudem von verstärkten Kontrollen.

Großteil der pflegenden Angehörigen betreut Demenzkranke

Wien - Ein großer Teil der pflegenden Angehörigen betreut jemanden, der an Demenz erkrankt ist. In einer Umfrage der Volkshilfe unter ausgewählten Gruppen von Betroffenen waren dies 57 Prozent. 91 Prozent aller 500 befragten pflegenden Angehörigen sind zudem weiblich. Für die Pflegepersonen von Demenzkranken brauche es leistbare und flächendeckende Angebote zur Entlastung und psychosozialen Unterstützung, forderte Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger in einem Hintergrundgespräch.

Kim trifft russischen Verteidigungsminister in Wladiwostok

Wladiwostok - Bei seiner Russland-Reise hat der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un am Samstag laut einem Agenturbericht den russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu getroffen. Die Begegnung habe auf dem Knewitschi-Flughafen in Wladiwostok stattgefunden, berichtete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass. Kim wurde demnach von Schoigu und einer Ehrengarde empfangen. Laut der Nachrichtenagentur Interfax zeigte Schoigu seinem Gast drei strategische Armeeflugzeuge.

Sorgen vor möglichem Cholera-Ausbruch in Libyen

Benghazi - In Libyen gibt es nach den schweren Überschwemmungen Befürchtungen vor einem möglichen Ausbruch der Magen-Darm-Krankheit Cholera. Das Gesundheitsministerium in Tripolis warnte laut der Zeitung "Arab News" vor einer Infektion mit den gefährlichen Bakterien. In der schwer betroffenen Küstenstadt Darna sei Grundwasser durch Leichen, Tierkadaver, Müll und chemische Substanzen verschmutzt worden, hieß es. Dutzende Kinder sind dort durch verschmutztes Wasser erkrankt.

Ukrainischer Ex-Minister wegen Landesverrat festgenommen

Kiew (Kyjiw) - Ein ukrainisches Gericht hat die Festnahme eines ehemaligen Ministers wegen Verdachts auf prorussische Gesinnung und Hochverrat angeordnet. Nestor Schufrytsch wird unter anderem beschuldigt, Kontakte zu einem flüchtigen ukrainischen Parlamentarier unterhalten zu haben. "Das ist genau das, was die Behörden brauchen", sagte Schufrytsch am Freitag in einem Video, das vom Fernsehsender Suspilne veröffentlicht wurde, als Gerichtsbeamte ihm Handschellen anlegen und abführten.

Sohn von Drogenboss "El Chapo" an USA ausgeliefert

Washington - Der Sohn des in den Vereinigten Staaten inhaftierten mexikanischen Drogenbosses Joaqu�n "El Chapo" Guzm�n ist an die USA ausgeliefert worden. Ovidio Guzm�n war im Jänner in Culiac�n im nordwestlichen Bundesstaat Sinaloa festgenommen worden. "El Chapos" Sohn werden in den Vereinigten Staaten mehrere Straftaten vorgeworfen, darunter Drogenhandel, organisierte Kriminalität und Geldwäsche als einer der Anführer des berüchtigten Sinaloa-Kartells.

NEOS-Kritik an Kosten für Steuerzahler wegen Postenschacher

Wien - Wegen rechtswidriger Postenbesetzungen musste das Innenministerium in den vergangenen zwölf Jahren Schadenersatzzahlungen in der Höhe von rund 500.000 Euro sowie weitere 140.000 Euro wegen erlittener persönlicher Beeinträchtigung leisten. Das geht aus einer Anfragebeantwortung des Innenministeriums an die NEOS-Abgeordnete Stephanie Krisper hervor. Der "Postenschacher" der ÖVP habe die Steuerzahler seit 2011 mehr als eine halbe Million Euro gekostet, kritisieren die NEOS.

Tödlicher Forstunfall in Kärnten

Rennweg - Bei einem Forstunfall in Rennweg (Bezirk Spittal an der Drau) ist am Freitag ein 55-jähriger Mann ums Leben gekommen. Er sei gegen 20 Uhr von Angehörigen in seinem Waldstück unter einem Baum eingeklemmt vorgefunden worden, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten in der Nacht auf Samstag mit. Die alarmierte Feuerwehr habe den Baum zerschnitten und entfernt, damit der Mann versorgt werden konnte. Der Notarzt des Rettungshubschraubers habe nur noch den Tod feststellen können.

