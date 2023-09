Maurer kündigt auch Vorschlag für freie Mieten an

Wien - Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer kündigt bei der geplanten Eindämmung des Anstiegs der Mietpreise auch einen Vorschlag zur Einbeziehung freier Mieten an. Dieser Bereich sei zwar diffiziler als die geplante Mietpreisbremse im regulierten Sektor, so Maurer in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Aber: "Es gibt Möglichkeiten, das zu lösen." Zuletzt hatte sich auch ÖVP-Klubchef August Wöginger eine Einbeziehung vorstellen können - sofern dies rechtlich möglich sei.

Vater von Protestikone Amini am Todestag im Iran abgeführt

Teheran/Wien - Der Vater von Jina Mahsa Amini ist im Iran laut Menschenrechtsaktivisten am ersten Todestag der Protestikone vorübergehend festgenommen worden. Er habe gerade sein Haus verlassen, als ihn Einheiten der Revolutionsgarden festsetzten, berichtete die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw auf Telegram. Mit strengen Sicherheitsvorkehrungen in den Kurdengebieten will der Machtapparat am Samstag neue Straßenprotest verhindern.

Weiter unklare Opferzahlen und Angst vor Cholera in Libyen

Benghazi - Auch eine Woche nach Beginn der verheerenden Überschwemmungskatastrophe in Libyen ist die Lage in den besonders betroffenen Gebieten im Osten des Bürgerkriegslandes unübersichtlich. Internationale Helfer beklagen einen Mangel an Koordination bei der Verteilung der verschiedenen Hilfslieferungen. Noch immer werden unter den Trümmern der teils zerstörten Hafenstadt Darna Leichen vermutet.

"Ozapft is" auf dem Münchner Oktoberfest

München - Das Münchner Oktoberfest hat begonnen. Mit zwei Schlägen zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag um Punkt 12.00 Uhr das erste Fass Bier an und eröffnete das Fest mit dem traditionellen Ruf "Ozapft is". Die erste Maß Bier reichte er Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen. Böllerschüsse verkündeten den Start des Volksfestes - und des Bierausschanks.

Von der Leyen reist nach Lampedusa - Meloni will EU-Mission

Hanau/Lampedusa - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will nach der Ankunft Tausender Migranten auf der kleinen Mittelmeerinsel Lampedusa noch an diesem Samstag nach Italien reisen. Zuvor hatte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni einen europäischen Mission gefordert, um Migrantenboote auf dem Weg nach Europa zu stoppen. Wenn nötig müsse die Marine eingesetzt werden, sagte die Rechtspolitikerin in einer Videobotschaft am Freitagabend.

Opferzahl nach Waldbrand auf Hawaii nach unten korrigiert

Honolulu (Hawaii)/Maui - Rund fünf Wochen nach den verheerenden Bränden auf Hawaii haben die Behörden die Zahl der Todesopfer nach unten korrigiert. Bei der Untersuchung der größtenteils bis zur Unkenntlichkeit verkohlten Überreste seien Gerichtsmediziner zu dem Schluss gekommen, dass in der Küstenstadt Lahaina auf der Insel Maui 97 Menschen ums Leben kamen, erklärte Hawaiis Gouverneur Josh Green am Freitag (Ortszeit). Zuvor waren die Behörden von 115 Todesopfern ausgegangen.

Großteil der pflegenden Angehörigen betreut Demenzkranke

Wien - Ein großer Teil der pflegenden Angehörigen betreut jemanden, der an Demenz erkrankt ist. In einer Umfrage der Volkshilfe unter ausgewählten Gruppen von Betroffenen waren dies 57 Prozent. 91 Prozent aller 500 befragten pflegenden Angehörigen sind zudem weiblich. Für die Pflegepersonen von Demenzkranken brauche es leistbare und flächendeckende Angebote zur Entlastung und psychosozialen Unterstützung, forderte Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger in einem Hintergrundgespräch.

77-Jährige starb bei Brand in Grazer Einfamilienhaus

Graz - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Graz ist am Freitagnachmittag eine Frau ums Leben gekommen. Die 77-Jährige hatte im Erdgeschoß des Gebäudes gewohnt, hieß es am Samstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Ein nicht mit der Frau verwandtes Ehepaar, das im ersten Stock wohnte, konnte sich retten. Ursache dürfte laut Polizei "unsachgemäßer Umgang mit Rauchware" gewesen sein.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red