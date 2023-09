Vater von Protestikone Amini am Todestag im Iran abgeführt

Teheran/Wien - Der Vater von Jina Mahsa Amini ist im Iran laut Menschenrechtsaktivisten am ersten Todestag der Protestikone vorübergehend festgenommen worden. Er habe gerade sein Haus in Saghes verlassen, als ihn Einheiten der Revolutionsgarden festsetzten, berichtete die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw auf Telegram. Mit strengen Sicherheitsvorkehrungen in den Kurdengebieten will der Machtapparat am Samstag neue Straßenprotest verhindern.

Weiter unklare Opferzahlen und Angst vor Cholera in Libyen

Benghazi - Auch eine Woche nach Beginn der verheerenden Überschwemmungskatastrophe in Libyen ist die Lage in den besonders betroffenen Gebieten im Osten des Bürgerkriegslandes unübersichtlich. Internationale Helfer beklagen einen Mangel an Koordination bei der Verteilung der verschiedenen Hilfslieferungen. Noch immer werden unter den Trümmern der teils zerstörten Hafenstadt Darna Leichen vermutet.

Maurer kündigt auch Vorschlag für freie Mieten an

Wien - Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer kündigt bei der geplanten Eindämmung des Anstiegs der Mietpreise auch einen Vorschlag zur Einbeziehung freier Mieten an. Dieser Bereich sei zwar diffiziler als die geplante Mietpreisbremse im regulierten Sektor, so Maurer in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Aber: "Es gibt Möglichkeiten, das zu lösen." Zuletzt hatte sich auch ÖVP-Klubchef August Wöginger eine Einbeziehung vorstellen können - sofern dies rechtlich möglich sei.

Von der Leyen reist nach Lampedusa - Meloni will EU-Mission

Hanau/Lampedusa - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will nach der Ankunft Tausender Migranten auf der kleinen Mittelmeerinsel Lampedusa noch an diesem Samstag nach Italien reisen. Zuvor hatte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni einen europäischen Mission gefordert, um Migrantenboote auf dem Weg nach Europa zu stoppen. Wenn nötig müsse die Marine eingesetzt werden, sagte die Rechtspolitikerin in einer Videobotschaft am Freitagabend.

Kalifornien verklagt weltgrößte Ölfirmen wegen Klimawandels

Los Angeles - Wegen Umweltschäden in Milliardenhöhe in Folge des Klimawandels und dem Vorwurf der Irreführung hat der US-Bundesstaat Kalifornien fünf der weltgrößten Ölkonzerne verklagt. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, reichte Kalifornien am Freitag Klage gegen die Unternehmen Exxon Mobil, Shell, BP, ConocoPhilips und Chevron sowie gegen den Industrieverband American Petroleum Institute ein.

"Ozapft is" auf dem Münchner Oktoberfest

München - Bilderbuchstart für das Oktoberfest: Bei Sonne und wolkenlosem Himmel hat in München das größte Volksfest der Welt begonnen. Akkurat mit zwei Schlägen zapfte Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Samstag um Punkt 12.00 Uhr das erste Fass Bier an und eröffnete das Fest mit dem traditionellen Ruf "Ozapft is". Die erste Maß Bier reichte er Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen.

Drei tote Neugeborene in polnischem Keller gefunden

Danzig (Gdansk) - Im Keller eines Einfamilienhauses in der nordpolnischen Woiwodschaft Pommern nahe der Ostsee hat die Polizei die Leichen von drei Neugeborenen gefunden. Wie die Staatsanwaltschaft am Samstag der Nachrichtenagentur PAP bestätigte, wurden eine 20 Jahre alte Frau wegen Mordverdachts angeklagt und ein 54 Jahre alter Mann festgenommen. Nach Medienberichten handelte es sich um die Mutter der toten Kinder und den Vater der Frau.

Kaputter Flieger verhindert Abflug Van der Bellens zu UNO

Wien/New York - Wegen eines technischen Gebrechens an einer AUA-Maschine und mangelnden Ersatzes konnte Bundespräsident Alexander Van der Bellen Samstagfrüh nicht wie geplant zur UNO-Generalversammlung nach New York aufbrechen. Das berichtete krone.at. Demnach hätte Van der Bellen mit seiner slowenischen Amtskollegin Nataša Pirc Musar um 10.10 Uhr in Wien abheben sollen. Die Reise soll nun später über Montreal erfolgen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red