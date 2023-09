Nehammer erteilt Senioren-Forderungen Absage

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erteilt Forderungen von Seniorenvertretern nach Nachbesserung bei der Pensionserhöhung eine Absage. "Die Abgeltung der Inflation ist eine massive, budgetintensive Maßnahme. Diese Generation hat es sich verdient, aber das ist ein großer Brocken. Aus meiner Sicht ist nicht mehr möglich", so Nehammer in der "Kleinen Zeitung" (online). "Adaptierungen" müsse es dagegen beim Erneuerbaren-Wärme-Gesetz geben.

Kanzler Nehammer erwägt Grenzkontrollen auch zu Italien

Wien/Rom - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zieht außerordentliche Kontrollen an den Grenzen zum Schengen-Partner Italien in Betracht. Die Frage, "Werden auch wir bald die Grenze zu Italien kontrollieren, nachdem Lampedusa den Notstand ausgerufen hat?" im Interview mit der "Kleinen Zeitung" (Sonntag), beantwortete der Kanzler mit: "Ja." Am Veto Österreichs gegen den Schengen-Beitritt Rumäniens und Bulgarien will Nehammer festhalten.

Tod zweier Österreicher bei Flut in Griechenland bestätigt

Volos/Graz - Nach dem Hochwasser in Griechenland sind zwei geborgene Todesopfer als die seit mehr als einer Woche vermissten Österreicher identifiziert worden. Das teilte das Außenministerium in Wien am Samstagabend mit. "Die nunmehr vorliegenden Ergebnisse der DNA-Abgleiche haben bestätigt, dass es sich um die beiden seit den schweren Überschwemmungen Vermissten handelt", hieß es in einer Stellungnahme. Das Paar stammte laut griechischen Medien aus Graz und war frisch verheiratet.

Vater von Protestikone Amini am Todestag im Iran abgeführt

Teheran/Wien - Der Vater von Jina Mahsa Amini ist im Iran laut Menschenrechtsaktivisten am ersten Todestag der Protestikone vorübergehend festgenommen worden. Er habe gerade sein Haus in Saghes verlassen, als ihn Einheiten der Revolutionsgarden festsetzten, berichtete die in Norwegen ansässige Menschenrechtsorganisation Hengaw auf Telegram. Mit strengen Sicherheitsvorkehrungen in den Kurdengebieten will der Machtapparat am Samstag neue Straßenprotest verhindern.

Rund 4.000 Opfer der Flutkatastrophe in Libyen identifiziert

Benghazi/Genf - Nach der Überschwemmungskatastrophe in Libyen sind nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) etwa 4.000 Todesopfer identifiziert worden. Für 3.958 Verstorbene seien Sterbeurkunden ausgestellt worden, teilte die WHO am Samstag mit. Diese Zahl werde voraussichtlich noch steigen, weil Such- und Rettungsteams wohl weitere Leichen bergen würden.

Mädchen starb bei Absturz eines Kunstflugzeugs in Turin

Turin - Ein Flugzeug der italienischen Militär-Kunstflugstaffel "Frecce Tricolori" ist am Samstagnachmittag bei einem Test in Turin abgestürzt. Ein fünfjähriges Mädchen starb in den Flammen, die durch den Absturz verursacht wurden, wie italienische Medien berichteten. Der Pilot konnte sich retten, weil er rechtzeitig mit seinem Fallschirm aus der Maschine sprang.

Von der Leyen reist nach Lampedusa - Meloni will EU-Mission

Hanau/Lampedusa - EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen will nach der Ankunft Tausender Migranten auf der kleinen Mittelmeerinsel Lampedusa noch an diesem Samstag nach Italien reisen. Zuvor hatte die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni einen europäischen Mission gefordert, um Migrantenboote auf dem Weg nach Europa zu stoppen. Wenn nötig müsse die Marine eingesetzt werden, sagte die Rechtspolitikerin in einer Videobotschaft am Freitagabend.

Schwedens König feiert Thronjubiläum mit Kutschfahrt

Stockholm - Mit der Fahrt in einer prunkvollen Pferdekutsche hat Schwedens König Carl XVI. Gustaf den Abschluss der Feierlichkeiten zu seinem 50. Thronjubiläum eingeläutet. Bei Sonnenschein und blauem Himmel fuhr der 77-Jährige am Samstag gemeinsam mit seiner aus Deutschland stammenden Frau Königin Silvia (79) vom Königsschloss aus durch das Zentrum von Stockholm. Tausende Schaulustige säumten die Straßen, um einen kurzen Blick auf den Monarchen und seine Frau zu erhaschen.

