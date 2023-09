Von der Leyen auf Lampedusa mit Plan gegen Migrationskrise

Lampedusa - EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen hat am Sonntag bei einem Besuch auf Lampedusa einen Aktionsplan der EU in zehn Punkten zur Bewältigung der Migrationskrise vorgestellt. "Irreguläre Migration ist eine europäische Herausforderung und wir müssen sie europäisch lösen", sagte von der Leyen bei einer Presseerklärung mit Italiens Premierministerin Giorgia Meloni.

Ferrari-Pilot Sainz bricht in Singapur RB-Siegesserie

Singapur - Carlos Sainz hat die Schwäche von Red Bull Racing in Singapur zu seinem zweiten Formel-1-Sieg genutzt und die Rekordserie von Max Verstappen beendet. Der Ferrari-Pilot aus Spanien entschied am Sonntag ein im Finish extrem spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen vor Lando Norris im McLaren und Mercedes-Pilot Lewis Hamilton für sich. Verstappen rettete auf dem Stadtkurs unter Flutlicht nach zuvor zehn Siegen in Folge Platz fünf hinter Charles Leclerc.

Russland meldet ukrainische Drohnen-Angriffe

Moskau - Die Ukraine hat nach russischen Angaben am Sonntag Ziele auf der Krim angegriffen und Drohnen gen Moskau geschickt. Das russische Militär wiederum beschoss nach ukrainischen Angaben landwirtschaftliche Einrichtungen in der Oblast Odessa am Schwarzen Meer. Ziel der russischen Drohnen- und Raketenangriffe seien Agrareinrichtungen gewesen, teilte die ukrainische Luftwaffe mit.

Ukrainische Soldaten in lange besetztem Klischtschijiwka

Kiew (Kyjiw) - Der Chef des Präsidialbüros in Kiew, Andrij Jermak, hat ein Foto mit ukrainischen Soldaten veröffentlicht, das in der lange von russischen Truppen besetzten Ortschaft Klischtschijiwka im Osten des Landes aufgenommen worden sein soll. "Die Ukraine holt sich das ihre immer zurück", unterschrieb Jermak am Sonntag auf seinem Telegram-Kanal das Foto. Auf dem Bild sind Militärs zu sehen, die vor einer zerstörten Kirche ukrainische Flaggen halten.

Kindergartenplätze sollen besser mit Beruf vereinbar werden

Wien - Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) will die Vereinbarkeit mit einem Vollzeitberuf zu einem Kriterium bei der Verteilung der von der Regierung angekündigten zusätzlichen 4,5 Mrd. Euro für Kinderbetreuung machen. Bei den Verhandlungen mit den Ländern soll etwa als Ziel definiert werden, dass jeder neugeschaffene Platz "VIF-konform" (Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf), ist, so Raab am Sonntag in der ORF-"Pressestunde".

Schockierender Inzest-Fall in Polen mit drei toten Babys

Danzig (Gdansk) - Ein schockierender Fall von Inzest beschäftigt Polen: Ein 54 Jahre alter Mann hat mit zwei Töchtern mindestens drei Kinder gezeugt und die getöteten Neugeborenen im Lehmboden seines Kellers vergraben. Nach dem Fund von drei toten Säuglingen unter dem Kellerboden eines Einfamilienhauses im Dorf Czerniki, südwestlich von Danzig, veröffentlichten polnische Medien am Wochenende Details.

Moskau bestätigt Gespräche mit Kim über Getreidelieferungen

Wladiwostok/Pjöngjang - Beim Besuch von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in Russland sind nach offiziellen Angaben aus Moskau unter anderem Getreidelieferungen, der Bau einer Brücke über einen Grenzfluss und die Wiederbelebung einer Bahnstrecke zu einem Hafen besprochen worden. Das teilte der russische Umwelt- und Bodenschatzminister Alexander Koslow am Sonntag auf Telegram mit. Daneben sei auch über die Wiederaufnahme des regulären Flugverkehrs zwischen beiden Ländern gesprochen worden.

