Aserbaidschan: Militäreinsatz in Berg-Karabach ist beendet

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Der aserbaidschanische Präsident Ilham Aliyev hat nach den heftigen Angriffen seiner Armee auf das von Armeniern bewohnte Gebiet Berg-Karabach den Sieg erklärt. In der eintägigen Operation habe Aserbaidschan seine Herrschaft über das Gebiet im Südkaukasus wiederhergestellt, sagte er am Mittwochabend in einer Fernsehansprache in Baku. Der Einsatz, den er eine Anti-Terror-Operation nannte, sei beendet.

Van der Bellen bei UNO-Klimagipfel in New York

New York - Die meisten Teilnehmer bei der UNO-Generalversammlung seien "nicht taub" gegenüber der Evidenz des Klimawandels. Dieses Fazit zog Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Mittwoch gegen Ende seines Aufenthalts im Rahmen der Generaldebatte in New York. Es sei durchaus ein Bewusstsein da, dass es erhebliche Anstrengungen brauche, um die gesteckten Klimaziele zu erreichen. Aber: "Die Dynamik der Klimaveränderungen wurde immer unterschätzt", so Van der Bellen.

Saudi-Arabien will Atombombe wenn Iran eine haben sollte

Washington - Saudi-Arabien will Atommacht werden, wenn der regionale Rivale Iran die Atombombe erlangen sollte. Dies machte der saudi-arabische Kronprinz Mohammed bin Salman am Mittwoch in einem Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News klar. Wenn Teheran die Bombe haben sollte, "dann müssen auch wir eine bekommen", sagte der starke Mann der arabischen Führungsmacht. Trotz einer jüngsten Entspannung kämpfen Teheran und Riad um die Vormachtstellung im Nahen Osten.

Selenskyj geht im Sicherheitsrat scharf mit UNO ins Gericht

New York - Bei einem aufsehenerregenden Auftritt im UNO-Sicherheitsrat hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Machtlosigkeit der Vereinten Nationen beklagt und grundlegende Reformen gefordert. Die UNO reagiere auf Probleme mit "Rhetorik" anstatt mit "echten Lösungen", sagte Selenskyj am Mittwoch im mächtigsten UNO-Gremium in New York. Der 45-Jährige war dort erstmals seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen sein Land vor 19 Monaten persönlich vertreten.

Transit - Salvini will vor EuGH, scharfe Gewessler-Kritik

Rom/Innsbruck/Wien - Italien macht offenbar seine Drohung wahr und wendet sich wegen des Konflikts mit Österreich aufgrund der Tiroler Anti-Transitmaßnahmen an den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Vor dem Parlament in Rom kündigte Vizepremier und Verkehrsminister Matteo Salvini (Lega) am Mittwoch den Gang zum EuGH an. Scharf die Reaktion von Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) gegenüber der APA: "Die Situation der Menschen in der gesamten Region Tirol ist ihm offenbar egal."

ÖGB-Menschenkette forderte Ende der Teuerung

Wien - Mit einer Menschenkette um die Bannmeile des Parlaments hat der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) am Mittwochabend ein Ende der Teuerung gefordert. Ausgerüstet mit Stoppschildern und Bannern, auf denen der Regierung Untätigkeit vorgeworfen und für einen Inflations-Stopp appelliert wurde, versammelten sich u.a. Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ab 17 Uhr am Ballhausplatz, Votivpark und Maria-Theresien-Platz.

Schlepper rammten Polizeistreife in OÖ - Festnahme

Reichersberg - Ein Schlepperfahrzeug hat am Mittwoch in Reichersberg (Bezirk Ried) ein an einer Schwerpunktkontrolle beteiligtes Polizeiauto gerammt. Der mutmaßliche Schleuser, ein 25-jähriger Syrer, wurde nach kurzer Flucht festgenommen. Dabei gab die Polizei Warnschüsse ab, wie sie mitteilte. Im Wagen waren 18 türkische Staatsbürger.

Prozess in Graz: Grob fahrlässige Tötung statt Mord

Graz - Angeklagt war Mord, das Urteil hat am Mittwoch in Graz auf grob fahrlässige Tötung gelautet: Ein 64-Jähriger stand vor einem Geschworenensenat, weil er vor einem Jahr einen anderen Mann mit einem Messer im Streit getötet haben soll. Er gab an, in Notwehr gehandelt zu haben. In einem ersten Rechtsgang war er wegen Notwehrüberschreitung angeklagt gewesen, doch die Richterin fällte ein Unzuständigkeitsurteil. Nun wurde er zu einem Jahr, davon acht Monate bedingt, verurteilt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red