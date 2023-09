Wieder Explosionen in Sewastopol

Sewastopol - Einen Tag nach dem erfolgreichen Angriff der Ukrainer auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte hat es auf der annektierten Halbinsel Krim erneut Explosionen gegeben. Russische Behörden warnten vor einem erneuten Raketenbeschuss. Unterdessen hat die ukrainische Armee nach Angaben ihres verantwortlichen Generals die russischen Verteidigungslinien im Süden der Ukraine durchbrochen.

Grazer Amokfahrer tot in Einzelzelle aufgefunden

Wien/Krems/Stein/Graz - Der sogenannte Grazer Amokfahrer Alen R. ist einem Bericht der "Kronen Zeitung" (Online-Ausgabe) zufolge am Samstagmorgen tot in seiner Zelle in der Justizanstalt (JA) Stein aufgefunden worden. Justizwachebeamte fanden den 33-Jährigen demnach beim morgendlichen Routine-Kontrollgang leblos in seiner Einzelzelle vor. "Wir können bestätigen, dass es zu einem Suizid in der Justizanstalt Stein gekommen ist", teilte das Justizministerium auf APA-Anfrage mit.

Söder mit 96,56 Prozent als CSU-Chef bestätigt

München (Bayern) - Ungeachtet durchwachsener Umfragewerte hat sich die CSU kurz vor der bayerischen Landtagswahl demonstrativ hinter ihrem Parteichef Markus Söder versammelt. Zwei Wochen vor dem Wahltermin bestätigte der Parteitag ihn bei der turnusmäßigen Neuwahl des Vorstands mit 96,56 Prozent in seinem Amt als CSU-Chef. Das ist Söders bisher bestes Ergebnis in vier Vorsitzenden-Wahlen.

Rumänien blockiert laut Berichten NATO-Zugang Österreichs

Wien/Brüssel - Rumänien blockiert offenbar Österreichs Teilnahme an Sitzungen der NATO. Zwei Offiziere des Bundesheers in Brüssel warten seit Wochen auf ihre Akkreditierung bei der Allianz. Der Zutritt werde von Rumänien verzögert, das sich Bedenkzeit erbeten habe. Es gelte als sicher, dass es sich um eine Retourkutsche für das Schengen-Veto der österreichischen Bundesregierung handle, berichteten die "Salzburger Nachrichten" und die "Oberösterreichischen Nachrichten" (Samstag-Ausgaben).

UNO schlägt nach Flut in Libyen Alarm

Benghazi - "Was ich gestern gesehen habe, ist unbegreiflich": Mit diesen Worten hat die UNO-Nothilfekoordinatorin für Libyen, Georgette Gagnon, ihre Eindrücke nach einem Besuch im Katastrophengebiet zusammengefasst. Vor zwei Wochen hatte der Sturm "Daniel" über dem Osten Libyens extreme Regenfälle bewirkt, nach Dammbrüchen kam es zu gewaltigen Überschwemmungen. Rund 4.000 Todesopfer wurden laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) bisher identifiziert. Die Opferzahl dürfte noch steigen.

Unbekannte stahlen in Wiener Weinbergen tonnenweise Trauben

Wien - In Wien-Döbling haben unbekannte Täter tausende Kilogramm Weintrauben gestohlen. Die Wiener Landespolizeidirektion bestätigte am Samstag der APA entsprechende Medienberichte - die "Bezirkszeitung" und dann auch der "Standard" (Samstag-Ausgabe) hatten prominent über den kuriosen Fall berichtet. Wie Polizeisprecher Philipp Haßlinger darlegte, dürften zwei Weingüter betroffen sein: "In beiden Fällen sind jeweils viele hundert Kilogramm Trauben weg."

Autobahn in Schweden nach Erdrutsch eingebrochen

Stockholm - Nach einem Erdrutsch sind in der Nähe einer westschwedischen Kleinstadt Teile einer Schnellstraße eingestürzt. Mehrere Autos sollen nahe Stenungsund bei Göteborg über die Kante der zerstörten Europastraße E6 gestürzt sein, drei Menschen kamen laut Polizei am Samstag mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. Aufnahmen zeigten einen langen Riss durch die Gegend in der Nähe einer Tankstelle. Bei einem Schnellrestaurant brachen demnach Teile des Daches zusammen.

