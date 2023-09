Salzburg kassiert 0:1-Heimniederlage gegen BW Linz

Salzburg - Meister Salzburg hat in der Fußball-Bundesliga völlig überraschend gegen Blau-Weiß Linz verloren. Der Aufsteiger siegte am Samstag beim Champions-League-Starter mit 1:0 (0:0). Für Salzburg endete eine Serie von 37 ungeschlagenen Bundesliga-Spielen. Zu Hause waren die "Bullen" in der Liga seit Dezember 2020 in 45 Partien ohne Niederlage geblieben. In den übrigen Spielen gewann Klagenfurt gegen Schlusslicht Lustenau mit 1:0 (1:0). Der WAC siegte bei der WSG Tirol mit 3:2 (1:0).

Grazer Amokfahrer tot in Einzelzelle aufgefunden

Wien/Krems/Stein/Graz - Der sogenannte Grazer Amokfahrer Alen R. ist einem Bericht der "Kronen Zeitung" (Online-Ausgabe) zufolge am Samstagmorgen tot in seiner Zelle in der Justizanstalt (JA) Stein aufgefunden worden. Justizwachebeamte fanden den 33-Jährigen demnach beim morgendlichen Routine-Kontrollgang leblos in seiner Einzelzelle vor. "Wir können bestätigen, dass es zu einem Suizid in der Justizanstalt Stein gekommen ist", teilte das Justizministerium auf APA-Anfrage mit.

Erster Hilfskonvoi erreicht Berg-Karabach

Stepanakert/Baku - Nach dem Ende der Militäroffensive von Aserbaidschan in Berg-Karabach hat am Samstag ein erster Hilfskonvoi die umstrittene Kaukasus-Region erreicht. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah, wie Lastwagen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) am armenischen Grenzposten Kornidsor vorbeifuhren. Die mit "70 Tonnen Hilfsgütern" beladenen Fahrzeuge würden den Menschen "humanitäre Güter und Lebensmittel" bringen, sagte die örtliche IKRK-Sprecherin Zara Amatuni.

Proteste gegen Polizeigewalt in Frankreich

Paris - In Frankreich sind am Samstag mehrere tausend Menschen gegen Polizeigewalt auf die Straße gegangen. Landesweit gab es etwa 100 Veranstaltungen. Bei der Kundgebung in Paris wurde ein Polizeiauto mit Eisenstangen angegriffen, wie der französische Nachrichtensender BFTMV unter Berufung auf die Polizei berichtete. Dabei sollen Beamte verletzt worden sein. Zu den Protesten haben Organisationen drei Monate nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle aufgerufen.

ÖVP hält an höherer CO2-Bepreisung fest

Wien/Innsbruck - Trotz Rufen aus der eigenen Partei nach einer Aussetzung will die ÖVP in der Bundesregierung an der beschlossenen höheren CO2-Bepreisung festhalten. Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) erteilte der Forderung der schwarz-blauen Koalition in Niederösterreich am Samstag in der "Ö1"-Reihe "Im Journal zu Gast" eine Absage. "Wir haben uns dazu entschieden, dass wir eine stufenweise Einführen des CO2-Preises vorsehen und da steh ich auch voll dahinter", sagte Plakolm.

Weiter Kritik an Kleingarten-Deals von SPÖ-Politikern

Wien - Die Umwidmungen von Grundstücken mehrere Wiener SPÖ-Politiker in einem Kleingartenverein in der Donaustadt sorgen weiter für Kritik der politischen Konkurrenz. Die ÖVP legte am Samstag nach und forderte, dass alle betroffenen SPÖ-Politiker bis zu einer umfassenden Klärung der Vorwürfe ihre Ämter ruhend stellen sollen. Die FPÖ verlangte von SPÖ-Chef Andreas Babler, für Aufklärung in der Causa zu sorgen.

Explosion einer Lkw-Bombe in Somalia: Mindestens 16 Tote

Mogadischu - Bei einem Selbstmordanschlag mit einer Lastwagenbombe sind in der somalischen Stadt Beledwayne nach Angaben von Polizei und Augenzeugen mindestens 16 Menschen getötet worden. Unter den Toten seien sowohl Polizisten als auch Zivilisten, sagte ein Polizeibeamter der dpa am Samstag. Die Explosion habe enorme Schäden an umliegenden Geschäftsgebäuden und Schulen verursacht, daher liege die Zahl der Toten womöglich noch höher. Mindestens 30 Menschen seien zudem verletzt worden.

NASA-Sonde "Osiris-Rex" soll Asteroiden-Probe abwerfen

Salt Lake City (Utah) - Die NASA-Sonde "Osiris-Rex" soll am Sonntag eine Probe vom Asteroiden Bennu über der Wüste des US-Bundesstaats Utah abwerfen. Die Kapsel enthält Schätzungen der NASA zufolge rund 250 Gramm Geröll, die vor rund drei Jahren von dem Himmelskörper eingesammelt worden waren. Sie soll rund 102.000 Kilometer über der Erde abgeworfen werden, mit Hilfe von Fallschirmen gegen 16.55 Uhr MESZ landen und später zu Untersuchungen in NASA-Labore im US-Bundesstaat Texas gebracht werden.

