Erster Hilfskonvoi erreicht Berg-Karabach

Stepanakert/Baku - Nach dem Ende der Militäroffensive von Aserbaidschan in Berg-Karabach hat am Samstag ein erster Hilfskonvoi die umstrittene Kaukasus-Region erreicht. Ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP sah, wie Lastwagen des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) am armenischen Grenzposten Kornidsor vorbeifuhren. Die mit "70 Tonnen Hilfsgütern" beladenen Fahrzeuge würden den Menschen "humanitäre Güter und Lebensmittel" bringen, sagte die örtliche IKRK-Sprecherin Zara Amatuni.

NASA-Sonde "Osiris-Rex" soll Asteroiden-Probe abwerfen

Salt Lake City (Utah) - Die NASA-Sonde "Osiris-Rex" soll am Sonntag eine Probe vom Asteroiden Bennu über der Wüste des US-Bundesstaats Utah abwerfen. Die Kapsel enthält Schätzungen der NASA zufolge rund 250 Gramm Geröll, die vor rund drei Jahren von dem Himmelskörper eingesammelt worden waren. Sie soll rund 102.000 Kilometer über der Erde abgeworfen werden, mit Hilfe von Fallschirmen gegen 16.55 Uhr MESZ landen und später zu Untersuchungen in NASA-Labore im US-Bundesstaat Texas gebracht werden.

Proteste gegen Polizeigewalt in Frankreich

Paris - In Frankreich sind am Samstag mehrere tausend Menschen gegen Polizeigewalt auf die Straße gegangen. Landesweit gab es etwa 100 Veranstaltungen. Bei der Kundgebung in Paris wurde ein Polizeiauto mit Eisenstangen angegriffen, wie der französische Nachrichtensender BFTMV unter Berufung auf die Polizei berichtete. Dabei sollen Beamte verletzt worden sein. Zu den Protesten haben Organisationen drei Monate nach dem Tod eines Jugendlichen bei einer Polizeikontrolle aufgerufen.

Papst wirbt in Marseille für bessere Flüchtlingsaufnahme

Marseille/Vatikanstadt - Mit einer Abschlussmesse vor mehr als 50.000 Menschen hat Papst Franziskus am Samstag seinen Besuch in Marseille beendet. "Bonjour Marseille, bonjour la France!", begrüßte der Papst die Teilnehmer der Messe, darunter auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Seinen zweitägigen Besuch in der südfranzösischen Hafenstadt widmete Franziskus ausdrücklich dem Schicksal von Flüchtlingen in Europa.

Lawrow wirft Westen "direkten Kampf" gegen Russland vor

New York - Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat den westlichen Staaten wegen ihrer Unterstützung für die Ukraine vorgeworfen, "direkt" gegen Russland zu "kämpfen". "Sie können es nennen wie Sie wollen, aber sie kämpfen mit uns, sie kämpfen direkt mit uns", sagte er am Rande der UN-Vollversammlung in New York. "Wir nennen es hybriden Krieg, aber das ändert nichts an der Wirklichkeit", fügte er hinzu und verwies auf Finanzhilfe, Bewaffnung und "Söldner" aus westlichen Ländern.

Dutzende Tote bei Brand von Treibstofflager in Benin

Cotonou - Durch den Brand eines illegalen Treibstofflagers sind in Benin mindestens 34 Menschen getötet worden. Es habe ein großes Feuer in der Stadt Seme Podji gegeben, sagte Innenminister Alassane Seidou am Samstag vor Journalisten. Das Unglück ereignete sich im Süden des Landes in der Nähe der Grenze zu Nigeria.

