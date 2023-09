34-Jähriger wurde in Wiener Neustadt erschossen

Wiener Neustadt - In Wiener Neustadt ist am Sonntag kurz nach Mitternacht ein 34-Jähriger erschossen worden. Auf den Mann war dreimal gefeuert worden, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl mit. Als Tatverdächtiger gilt ein 42-Jähriger, der mit einem Pkw in Richtung Ungarn geflüchtet ist. Eine Fahndung wurde eingeleitet.

Polizist im Kosovo getötet - Kurti spricht von Terror

Prishtina (Pristina)/Belgrad - Im Norden des Kosovo ist nach Angaben der Regierung in Pristina ein Polizist bei einem Schusswechsel getötet worden. Ein weiterer Beamter sei verletzt worden, teilte Ministerpräsident Albin Kurti mit. Er stufte den Vorfall am Sonntagmorgen als Terror ein. "Die Angreifer sind Profis, die Masken tragen und schwer bewaffnet sind", schrieb Kurti auf Facebook. "Im Moment wird noch immer mit Waffen verschiedener Kaliber auf unsere Polizei geschossen."

Zweites Getreideschiff aus Ukraine erreicht Istanbul

Istanbul - Zwei Monate nach dem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen hat ein zweites mit Weizen aus der Ukraine beladenes Schiff die Türkei erreicht. Der Frachter "Aroyat" erreichte Sonntagfrüh in Istanbul über den südlichen Ausgang des Bosporus das Marmarameer, wie aus Daten der Websites Marine Traffic und Vessel Finder hervorging. Das Schiff hat 17.600 Tonnen Weizen geladen, die für Ägypten bestimmt sind.

Wiener Städtische für flächendeckende Hochwasserversicherung

Wien - Der Generaldirektor der Wiener Städtischen Versicherung, Ralph Müller, spricht sich angesichts der zunehmenden Intensität von Unwetterereignissen für eine flächendeckende Hochwasserversicherung in Österreich aus. Denkbar wäre etwa eine Integration der Katastrophendeckung in die bestehende Feuerversicherung, wodurch für Eigenheimbesitzer ein wesentlich breiterer Versicherungsschutz entstehen würde, sagte der Manager im Gespräch mit der APA.

NASA-Sonde "Osiris-Rex" soll Asteroiden-Probe abwerfen

Salt Lake City (Utah) - Die NASA-Sonde "Osiris-Rex" soll am Sonntag eine Probe vom Asteroiden Bennu über der Wüste des US-Bundesstaats Utah abwerfen. Die Kapsel enthält Schätzungen der NASA zufolge rund 250 Gramm Geröll, die vor rund drei Jahren von dem Himmelskörper eingesammelt worden waren. Sie soll rund 102.000 Kilometer über der Erde abgeworfen werden, mit Hilfe von Fallschirmen gegen 16.55 Uhr MESZ landen und später zu Untersuchungen in NASA-Labore im US-Bundesstaat Texas gebracht werden.

Papst wirbt in Marseille für bessere Flüchtlingsaufnahme

Marseille/Vatikanstadt - Mit einer Abschlussmesse vor mehr als 50.000 Menschen hat Papst Franziskus am Samstag seinen Besuch in Marseille beendet. "Bonjour Marseille, bonjour la France!", begrüßte der Papst die Teilnehmer der Messe, darunter auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Seinen zweitägigen Besuch in der südfranzösischen Hafenstadt widmete Franziskus ausdrücklich dem Schicksal von Flüchtlingen in Europa.

