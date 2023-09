34-Jähriger in Wr. Neustadt erschossen, Verdächtiger gefasst

Wiener Neustadt - In Wiener Neustadt ist am Sonntag kurz nach Mitternacht ein 34-Jähriger erschossen worden. Der zunächst flüchtige Tatverdächtige wurde im Zuge einer Fahndung in Ungarn festgenommen, wo er sich nun auch in Haft befindet, teilte Polizeisprecher Stefan Loidl am Vormittag mit. Der mutmaßliche Schütze ist ein 42 Jahre alter Mann.

Rauch fordert staatspolitische Verantwortung der Länder

Wien - Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) hat in den Finanzausgleichsverhandlungen an die Bundesländer appelliert, ihre "staatspolitische Verantwortung" zu übernehmen. Das aktuelle Angebot von zwei Milliarden für Gesundheitsbereich und Pflege sei "enorm viel Geld", sagte Rauch am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Der Finanzausgleich sei das einzige Zeitfenster für die Gesundheitsreform, warnte er. Sonst drohe in fünf Jahren ein "Riesendilemma".

Sorge um armenische Bevölkerung von Berg-Karabach wächst

New York - Nach dem militärischen Sieg von Aserbaidschan in Berg-Karabach wächst die Sorge um die armenische Bevölkerung in der Kaukasusregion. US-Außenminister Antony Blinken übermittelte einem Sprecher zufolge dem armenischen Regierungschef Nikol Pashinjan am Samstag die "tiefe Besorgnis" Washingtons um die ethnischen Armenier in Berg-Karabach. Der armenische Außenminister Ararat Mirzojan forderte eine UNO-Mission zum Schutz der Bevölkerung in Berg-Karabach.

Polizist im Kosovo getötet - Kurti spricht von Terror

Prishtina (Pristina)/Belgrad - Im Norden des Kosovo ist es zur schwersten Gewalteskalation seit mehreren Monaten gekommen. Ein kosovarischer Polizist wurde während eines Schusswechsels Sonntagfrüh nach Angaben der Regierung des Balkanstaats getötet. Ein weiterer Beamter sei verletzt worden. Präsidentin Vjosa Osmani verurteilte den Vorfall als Terror-Angriff krimineller serbischer Gruppen. Ministerpräsident Albin Kurti sagte, die Angreifer seien schwer bewaffnete, maskierte Profis gewesen.

Zweites Getreideschiff aus Ukraine erreicht Istanbul

Istanbul - Zwei Monate nach dem Ausstieg Russlands aus dem Getreideabkommen hat ein zweites mit Weizen aus der Ukraine beladenes Schiff die Türkei erreicht. Der Frachter "Aroyat" erreichte Sonntagfrüh in Istanbul über den südlichen Ausgang des Bosporus das Marmarameer, wie aus Daten der Websites Marine Traffic und Vessel Finder hervorging. Das Schiff hat 17.600 Tonnen Weizen geladen, die für Ägypten bestimmt sind.

Brunner: Nulldefizit noch für einige Jahre unrealistisch

Wien/Frankfurt - Das angestrebte Nulldefizit ist aus Sicht von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) noch längere Zeit nicht erreichbar. Aufgrund der verschiedenen Krisen und der wirtschaftlichen Entwicklung sei es sehr schwierig, über ein Nulldefizit zu sprechen. "Ich hoffe schon, dass wir irgendwann wieder in diese Situation kommen. Aber für einige Jahre ist es jetzt unrealistisch", sagte Brunner gegenüber der "Presse am Sonntag".

NEOS fordern erneut Senkung der Lohnnebenkosten

Wien - Die NEOS haben ihre Forderung nach einer Senkung der Lohnnebenkosten vor der am Montag startenden Herbstlohnrunde erneuert. "Arbeit wird in Österreich im internationalen Vergleich überdurchschnittlich hoch besteuert. Genau hier müssen wir ansetzen, damit die Menschen mit ihrem Einkommen wieder besser auskommen - ohne die Unternehmerinnen und Unternehmer noch zusätzlich unter Druck zu setzen", so Parteichefin Beate Meinl-Reisinger am Sonntag in einer Aussendung.

Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall in Wien-Meidling

Wien - Zwei junge Frauen sind am Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Wien-Meidling schwer verletzt worden, eine dritte Insassin erlitt leichte Verletzungen. Wie ein Sprecher der Wiener Berufsrettung der APA mitteilte, war ein Pkw, in dem sich die Frauen im Alter zwischen 19 und 22 Jahren befanden, um 5.30 Uhr auf der Breitenfurter Straße aus noch ungeklärter Ursache gegen einen Laternenmasten gekracht.

