Tote bei Brand in spanischen Diskotheken

Murcia - Bei einem Brand in einem beliebten Vergnügungszentrum mit drei Diskotheken im südspanischen Murcia sind am Sonntag mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. "Weitere Opfer sind möglich", teilten die Rettungskräfte am Sonntagnachmittag mit. Auch die Stadtverwaltung erklärte, die Zahl der Todesopfer könne noch weiter steigen. Vier Menschen überlebten das verheerende Feuer teils schwer verletzt. "Wir sind alle am Boden zerstört", sagte Murcias Bürgermeister Jos� Ballesta.

Anschlag in Ankara - Erdogan: "Letztes Zucken des Terrors"

Ankara - Bei einem Anschlag in der türkischen Hauptstadt Ankara sind am Sonntag die beiden Angreifer ums Leben gekommen. Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach in Folge im Parlament von einem "letzten Zucken des Terrors". Das Innenministerium berichtete von zwei "Terroristen", von denen sich einer vor einem Eingang zu dem Ministerium in die Luft gesprengt habe. Der zweite Beteiligte sei "neutralisiert" worden. Bei einem Schusswechsel seien zwei Polizisten leicht verletzt worden.

Mölzer verteidigt Taliban

Wien - Der ehemalige freiheitliche EU-Abgeordnete Andreas Mölzer hat seinen Besuch der nicht anerkannten afghanischen Taliban-Regierung zu rechtfertigen versucht. "Die Taliban haben dazugelernt und bemühen sich, Sicherheit herzustellen", verteidigte er das dortige Regime in der "Krone" (Sonntag-Ausgabe). Dass die Frauen von den Universitäten ausgeschlossen sind, würden die Taliban selbst kritisch sehen, glaubt Mölzer.

Fiskalratschef: KV-Verhandlungen heuer im "Dilemma"

Wien - Morgen findet die erste Verhandlungsrunde zum Metaller-KV statt. Dabei fordert die Gewerkschaft ein Plus von 11,6 Prozent, was Wirtschaftsforscher als "moderat" einstufen. ÖVP-Arbeits- und -Wirtschaftsminister Martin Kocher sieht schwierige Voraussetzungen. In der ORF-"Pressestunde" am Sonntag betonte er, dass die Inflation gedrückt werden müsse. Die Regierung stehe bereit, wenn die Sozialpartner sie riefen. Fiskalratspräsident Christoph Badelt sah indes heuer ein "Dilemma".

UNO-Mission im menschenleeren Berg-Karabach eingetroffen

Stepanakert/Jerewan (Eriwan)/Baku - Fast zwei Wochen nach dem Großangriff Aserbaidschans auf Berg-Karabach ist nach aserbaidschanischen Angaben eine UNO-Mission in der mittlerweile nahezu menschenleeren Kaukasusregion eingetroffen. Ein Sprecher der aserbaidschanischen Präsidentschaft sagte der Nachrichtenagentur AFP, dass die UNO-Mission am Sonntagmorgen in Karabach angekommen sei, um vor allem den humanitären Bedarf einzuschätzen. Es ist die erste UNO-Mission für Berg-Karabach seit über 30 Jahren.

Kocher zeigt Verständnis für Nehammers Video-Aussagen

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher hat Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) nach dessen unbeabsichtigt veröffentlichten Video in Schutz genommen. Man müsse den Auftritt im Kontext sehen, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Es sei ein Unterschied, ob man im Parlament eine Rede hält oder im kleinen Kreis. Auch inhaltlich verteidigte Kocher seinen Parteichef, etwa die Kritik an der zunehmenden Teilzeit-Arbeit in Österreich.

Großdemonstration gegen polnische PiS-Regierung

Warschau - Zwei Wochen vor der Parlamentswahl in Polen haben am Sonntag mehr als 100.000 Menschen gegen die Politik der nationalkonservativen Regierungspartei PiS demonstriert. Dichtgedrängt zogen die Teilnehmer durch das Zentrum von Warschau. Demonstranten trugen Plakate mit der Aufschrift "Wir haben genug und wollen Veränderung" und "Gemeinsam haben wir Kraft".

Evakuierungen wegen Buschfeuern in Australien

Sydney - Außer Kontrolle geratene Buschfeuer haben die Behörden in Australien veranlasst, hunderte Bewohner und Touristen im Südosten des Landes zu evakuieren. In vier Städten der für ihre Nationalparks und Weingüter bekannten Region Gippsland im Bundesstaat Victoria wurden die Menschen am Sonntag aufgefordert, sich unverzüglich in Sicherheit zu bringen. Die Anwohner dreier weiterer Städte müssen sich auf eine Evakuierung vorbereiten.

