Sturm bleibt an Salzburg dran - 0:0 im Wiener Derby

Wien - Fußball-Vizemeister Sturm Graz bleibt Tabellenführer Salzburg durch einen 1:0-Arbeitssieg gegen WSG Tirol auf den Fersen. Die Grazer liegen nach der 9. Bundesliga-Runde weiter einen Punkt hinter dem Meister und durch die 1:2-Niederlage des LASK beim WAC sechs Punkte vor den Linzern. Im ersten Wiener Derby der Saison erkämpfte sich die Austria trotz doppelter Unterzahl in der zweiten Hälfte eine Nullnummer gegen Rapid. Hartberg und Altach trennten sich ebenfalls torlos.

Anschlag in Ankara - Mutmaßliches Bekennerschreiben der PKK

Ankara - Ein Bombenanschlag hat Sonntag früh die türkische Hauptstadt Ankara erschüttert. Beide beteiligten Angreifer seien getötet und zwei Polizisten leicht verletzt worden, sagte der türkische Innenminister Ali Yerlikaya. Er verurteilte den Angriff als "Terrorismus". Hinter dem Anschlag steht angesichts eines mutmaßlichen Bekennerschreibens wohl die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Präsident Recep Tayyip Erdogan sprach von einem "letzten Zucken des Terrors".

Tote bei Brand in spanischen Diskotheken

Murcia - Bei einem Brand in einem beliebten Vergnügungszentrum mit drei Diskotheken im südspanischen Murcia sind am Sonntag mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. "Weitere Opfer sind möglich", teilten die Rettungskräfte am Sonntagnachmittag mit. Auch die Stadtverwaltung erklärte, die Zahl der Todesopfer könne noch weiter steigen. Vier Menschen überlebten das verheerende Feuer teils schwer verletzt. "Wir sind alle am Boden zerstört", sagte Murcias Bürgermeister Jos� Ballesta.

Kocher zeigt Verständnis für Nehammers Video-Aussagen

Wien - Arbeitsminister Martin Kocher hat Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) nach dessen unbeabsichtigt veröffentlichten Video in Schutz genommen. Man müsse den Auftritt im Kontext sehen, sagte er am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". Es sei ein Unterschied, ob man im Parlament eine Rede hält oder im kleinen Kreis. Auch inhaltlich verteidigte Kocher seinen Parteichef, etwa die Kritik an der zunehmenden Teilzeit-Arbeit in Österreich.

Ukraine kann laut Biden auf Unterstützung der USA zählen

EU-weit/Brüssel - US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine nach der Verabschiedung eines Hauhalts ohne weitere Hilfen für das angegriffene Land die Unterstützung der USA zugesichert. "Ich möchte unseren amerikanischen Verbündeten, dem amerikanischen Volk und dem ukrainischen Volk versichern, dass sie auf unsere Unterstützung zählen können und wir uns nicht zurückziehen werden", sagte der Demokrat am Sonntag. Biden warnte zugleich, dass nicht mehr viel Zeit bleibe, um neue Hilfe zu genehmigen.

Republikaner McCarthy nach Attacke aus Fraktion gelassen

Washington - Der Top-Republikaner Kevin McCarthy gibt sich nach der Drohung eines Parteikollegen, ihn aus dem Amt zu jagen, gelassen. "Ich werde überleben", sagte der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses am Sonntag im US-Fernsehen. "Wenn er verärgert ist, weil er versucht hat, uns in einen Shutdown zu treiben, und ich dafür gesorgt habe, dass die Regierung nicht stillsteht, dann sollten wir darüber reden", sagte McCarthy über Matt Gaetz.

Vilimsky wird laut Kickl EU-Spitzenkandidat

Wien/Hartberg - Harald Vilimsky wird wieder freiheitlicher Spitzenkandidat bei der Wahl zum Europaparlament. Das kündigte Parteichef Herbert Kickl am Sonntag am Hartberger Oktoberfest an. Noch braucht es zwar eine Bestätigung durch die Parteigremien, wie Vilimsky selbst im Gespräch mit der APA bestätigte. Allerdings dürfte der EU-Mandatar in der FPÖ außer Frage stehen. Es gebe "weit und breit keinen besseren Spitzenkandidaten für die Europawahl", sagte Kickl bei der Veranstaltung.

Italien kritisiert Scholz wegen Flüchtlingspolitik

Rom - Italiens Verteidigungsminister Guido Crosetto kritisiert die Migrationspolitik des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Dieser wolle unter anderem die zusätzlichen Grenzsicherungsmaßnahmen zu Österreich fortsetzen. "Scholz blockiert die deutschen Ostgrenzen für Migranten, erleichtert ihnen aber die Ankunft in Italien, indem er die im zentralen Mittelmeer aktiven NGOs finanziert", so Crosetto am Sonntag auf Twitter (X).

