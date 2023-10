Türkei greift nach Anschlag in Ankara Ziele in Nordirak an

Ankara - Wenige Stunden nach dem Bombenanschlag in Ankara hat das türkische Militär Luftangriffe im Nordirak geflogen. Dabei sei "eine große Zahl von Terroristen neutralisiert" worden, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntagabend mit. Die Angriffe hätten der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK und anderen "terroristischen Elementen" gegolten. Das Ministerium berief sich auf das Recht zur Selbstverteidigung. Die PKK hat ihr Hauptquartier in den nordirakischen Kandil-Bergen.

Metaller-KV-Verhandlungen starten moderat in die 1. Runde

Wien - Nach der Forderungsübergabe vor einer Woche steigen nun Gewerkschaften und Arbeitgeber der Metalltechnischen Industrie für die erste Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag 2024 in den Ring. Am Tisch liegt der Wunsch nach 11,6 Prozent mehr Lohn und Gehalt plus Verbesserungen beim Urlaubsrecht sowie der Bezahlung von Lehrlingen. Ökonomen von WIFO und IHS sprachen daraufhin von einer moderaten Forderung angesichts einer drohenden Rezession in der Industrie.

Medizin-Nobelpreis wird vergeben

Stockholm - Das Karolinska-Institut in Stockholm gibt am Montag den bzw. die Träger des diesjährigen Nobelpreises für Physiologie und Medizin bekannt. Die Auszeichnung ist heuer mit elf Mio. Schwedischen Kronen (rund 930.000 Euro) dotiert und bildet den Auftakt für die Nobelpreis-Woche: Am Dienstag erfolgt die Bekanntgabe der Preisträger für Physik, Chemie folgt am Mittwoch, Literatur am Donnerstag, der Friedens-Nobelpreis am Freitag und am Montag darauf die Wirtschaftswissenschaften.

Ukraine kann laut Biden auf Unterstützung der USA zählen

EU-weit/Brüssel - US-Präsident Joe Biden hat der Ukraine nach der Verabschiedung eines Hauhalts ohne weitere Hilfen für das angegriffene Land die Unterstützung der USA zugesichert. "Ich möchte unseren amerikanischen Verbündeten, dem amerikanischen Volk und dem ukrainischen Volk versichern, dass sie auf unsere Unterstützung zählen können und wir uns nicht zurückziehen werden", sagte der Demokrat am Sonntag. Biden warnte zugleich, dass nicht mehr viel Zeit bleibe, um neue Hilfe zu genehmigen.

Republikaner McCarthy nach Attacke aus Fraktion gelassen

Washington - Der Top-Republikaner Kevin McCarthy gibt sich nach der Drohung eines Parteikollegen, ihn aus dem Amt zu jagen, gelassen. "Ich werde überleben", sagte der Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses am Sonntag im US-Fernsehen. "Wenn er verärgert ist, weil er versucht hat, uns in einen Shutdown zu treiben, und ich dafür gesorgt habe, dass die Regierung nicht stillsteht, dann sollten wir darüber reden", sagte McCarthy über Matt Gaetz.

37 Flüchtlinge bei Einreise ins Burgenland aufgegriffen

Klingenbach - Bei der Einreise am Grenzübergang Klingenbach (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Sonntag ein mit 37 Flüchtlingen besetzter Kastenwagen gestoppt worden. Laut Polizei zählten elf Minderjährige zu den aus Syrien und der Türkei stammenden Passagieren. Vier Personen mussten wegen Atembeschwerden medizinisch versorgt werden, eine Schwangere und deren Mann wurden zur Beobachtung ins Krankenhaus Eisenstadt gebracht. Als mutmaßlicher Schlepper festgenommen wurde ein Afghane (30).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red