Israel im "Kriegsmodus" gegenüber Hamas im Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen auf Israel hat die israelische Armee am Samstag erklärt, sich im "Kriegsmodus" zu befinden. Das Militär reagierte damit auf Überraschungsangriffe militanter Palästinenser mit Hunderten von Raketen sowie das Eindringen bewaffneter Kämpfer aus dem Gazastreifen nach Israel. Mindestens 40 Israelis und mindestens 22 Palästinenser sollen getötet worden sein.

Politiker international verurteilen Angriffe auf Israel

Brüssel/Wien - EU und USA haben die Angriffe militanter Palästinenser auf Israel scharf verurteilt. Die Vereinigten Staaten seien an der Seite Israels und des israelischen Volkes, zitierte der TV-Sender CNN den Nationalen Sicherheitsrat in Washington. Sicherheitsberater Jake Sullivan habe bereits mit seinem israelischen Amtskollegen gesprochen und werde mit diesem in engem Kontakt bleiben.

Mario Leiter neuer SPÖ-Chef in Vorarlberg

Bregenz - Der 58-jährige Mario Leiter ist am Samstag bei einem Sonderparteitag der SPÖ Vorarlberg in Bregenz zum neuen Landesparteivorsitzenden gewählt worden. Die Zustimmung der 168 Delegierten lautete auf 88,69 Prozent. Damit folgt Leiter Gabriele Sprickler-Falschlunger (67) nach, die den Parteivorsitz zum zweiten Mal abgab. Leiter formulierte den Einzug in die Landesregierung als Ziel, Bundesparteichef Andreas Babler machte Stimmung und will die Nationalratswahl 2024 gewinnen.

"Milde Rezession" - Kocher gegen "riesiges Konjunkturpaket"

Wien - Wirtschaftsminister Martin Kocher (ÖVP) hat sich angesichts der heuer erwarteten "milden Rezession" - angelehnt an die Institute Wifo und IHS - im Ö1-"Morgenjournal" gegen ein "riesiges Konjunkturpaket" ausgesprochen. Denn dieses könne zu einer "Verstetigung der Inflation führen". Wenn es Maßnahmen gebe, so müssten diese sehr zielgerichtet sein. Gedanken könne man sich diesbezüglich beim Bausektor machen, wo die Konjunktur besonders schlecht sei.

Entscheidung über U-Haft nach Tötung an Pensionisten in OÖ

Geretsberg - Über jene 24-jährige Pflegekraft aus der Slowakei, die Donnerstagabend in Geretsberg (Bezirk Braunau) einen 82-Jährigen, den sie betreut hat, erstochen haben soll, wird am Samstag am späten Nachmittag über die Untersuchungshaft entschieden. "Es ist aber davon auszugehen, dass U-Haft verhängt wird", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Ried, Alois Ebner, Samstagnachmittag auf APA-Anfrage.

Haider-Wallner neue Grünen-Chefin im Burgenland

Eisenstadt - Die burgenländischen Grünen haben am Samstag bei ihrer Landesversammlung in Eisenstadt Anja Haider-Wallner mit 91,1 Prozent zur neuen Landessprecherin gewählt. Sie war die einzige Bewerberin für die Nachfolge von Regina Petrik. Generalsekretärin Olga Voglauer verwies in ihrer Eröffnungsrede auf die grünen Erfolge in der Bundesregierung und betonte, dass man dort auch kommendes Jahr den Auftrag erfüllen werde.

Mehr als 99 Prozent aller Sirenen im Land funktionieren

Wien - Beim bundesweiten jährlichen Zivilschutz-Probealarm sind am Samstag zur Mittagszeit alle insgesamt 8.311 Sirenen getestet worden. 8.259 Sirenen funktionierten einwandfrei, das entspricht 99,37 Prozent, wie das Innenministerium in einer Aussendung bekannt gab. Nach dem Signal "Sirenenprobe" wurden die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" in ganz Österreich lautstark ausgestrahlt.

Mord an Präsidentschaftsbewerber in Ecuador: Verdächtige tot

Guayaquil - Bei Unruhen in einem Gefängnis in der ecuadorianischen Stadt Guayaquil sind Behördenangaben zufolge die sechs Männer getötet worden, die nach dem tödlichen Attentat auf den Präsidentschaftskandidaten Fernando Villavicencio als Tatverdächtige festgenommen worden waren. Bei den in der Haftanstalt Guayas 1 Getöteten handle es sich um Kolumbianer, die des Mordes an Villavicencio beschuldigt seien, erklärte die Strafvollzugsbehörde SNAI am Freitag (Ortszeit).

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red