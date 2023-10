Mindestens 100 Tote in Israel nach Attacke aus Gaza

Tel Aviv/Gaza - Bei den Großangriffen aus dem Gazastreifen auf Israel sind mindestens 100 Menschen getötet worden. Dies berichteten israelische Medien am Samstag unter Berufung auf medizinische Kreise. Rund 900 weitere seien verletzt worden. Bei israelischen Gegenangriffen im Gazastreifen wurden 198 Menschen getötet und mehr als 1.600 verletzt. Das teilte das Gesundheitsministerium im Gazastreifen am Samstag mit.

Politiker international verurteilen Angriffe auf Israel

Brüssel/Wien - EU und USA haben die Angriffe militanter Palästinenser auf Israel scharf verurteilt. Die Vereinigten Staaten seien an der Seite Israels und des israelischen Volkes, zitierte der TV-Sender CNN den Nationalen Sicherheitsrat in Washington. Sicherheitsberater Jake Sullivan habe bereits mit seinem israelischen Amtskollegen gesprochen und werde mit diesem in engem Kontakt bleiben.

Starke Erdbeben in Afghanistan - Hunderte Tote befürchtet

Kabul - Afghanistans Katastrophenschutz befürchtet nach den starken Erdbeben Hunderte Todesopfer. Sieben Dörfer in der stark betroffenen Grenzprovinz Herat seien komplett zerstört worden, sagte ein Sprecher des nationalen Katastrophenschutzes der Deutschen Presse-Agentur am Samstag. "In einigen Dörfern lebten bis zu 1.000 oder mehr Menschen. Es waren 300 Häuser. Nur 100 Menschen überlebten", sagte der Sprecher. Bestätigt wurden bisher offiziell jedoch nur 15 Tote.

Haider-Wallner neue Grünen-Chefin im Burgenland

Eisenstadt - Die burgenländischen Grünen haben am Samstag bei ihrer Landesversammlung in Eisenstadt Anja Haider-Wallner mit 91,1 Prozent zur neuen Landessprecherin gewählt. Sie war die einzige Bewerberin für die Nachfolge von Regina Petrik. Generalsekretärin Olga Voglauer verwies in ihrer Eröffnungsrede auf die grünen Erfolge in der Bundesregierung und betonte, dass man dort auch kommendes Jahr den Auftrag erfüllen werde.

Mehr als 99 Prozent aller Sirenen im Land funktionieren

Wien - Beim bundesweiten jährlichen Zivilschutz-Probealarm sind am Samstag zur Mittagszeit alle insgesamt 8.311 Sirenen getestet worden. 8.259 Sirenen funktionierten einwandfrei, das entspricht 99,37 Prozent, wie das Innenministerium in einer Aussendung bekannt gab. Nach dem Signal "Sirenenprobe" wurden die drei Zivilschutzsignale "Warnung", "Alarm" und "Entwarnung" in ganz Österreich lautstark ausgestrahlt.

Edtstadler verteidigt Entwurf für Amtsgeheimnis-Reform

Wien - Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat den Entwurf des Informationsfreiheitsgesetzes, mit dem die türkis-grüne Koalition das Amtsgeheimnis abschaffen will, in mehreren Interviews gegen Kritik verteidigt. Dass die Einigung der Regierung etwas mit dem Publikwerden eines ÖVP-Entwurfes für einen Untersuchungsausschuss, der sich auch gegen den grünen Koalitionspartner richtet, zu tun habe, wies sie in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" zurück.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red