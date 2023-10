Erneut Raketenalarm in Israel

Tel Aviv/Gaza - Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel hat es im Großraum Tel Aviv und anderen Städten des Landes am Samstagabend erneut Raketenalarm gegeben. Bei den neuerlichen Angriffen wurden mehrere Menschen verletzt. Zahlreiche Explosionen waren über der Küstenmetropole zu hören, die vermutlich durch das israelische Raketenabwehrsystem Iron Dome ausgelöst wurden. Zuvor heulten in mehreren Städten des Landes die Warnsirenen.

Politiker international verurteilen Angriffe auf Israel

Brüssel/Wien - EU und USA haben die Angriffe militanter Palästinenser auf Israel scharf verurteilt. Die Vereinigten Staaten seien an der Seite Israels und des israelischen Volkes, zitierte der TV-Sender CNN den Nationalen Sicherheitsrat in Washington. Sicherheitsberater Jake Sullivan habe bereits mit seinem israelischen Amtskollegen gesprochen und werde mit diesem in engem Kontakt bleiben.

"Unfassbar": Verstappen fixiert dritten WM-Titel in Katar

Lusail - Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat bereits am Samstag im Sprint zum Großen Preis von Katar seinen Titel-Hattrick in der Formel 1 vorzeitig fixiert. Dem 26-jährigen Niederländer reichte im kurzen Rennen nördlich von Doha ein zweiter Platz, um sich zum dritten Mal nach 2021 und 2022 die WM-Krone aufzusetzen. Den Sieg im Sprint über 19 Runden auf dem Lusail International Circuit holte sich sensationell McLaren-"Rookie" Oscar Piastri, der erstmals in der Königsklasse triumphierte.

Vier Verletzte nach Schusswechsel in Wien-Floridsdorf

Wien - Bei einer Schießerei in Wien-Floridsdorf sind am späten Samstagabend vier Personen verletzt worden. Laut ersten Informationen der Landespolizeidirektion Wien kam es in der Floridusgasse zu einem Schusswechsel. Die näheren Hintergründe seien noch unklar, hieß es auf APA-Anfrage. Die Täter sind laut Angaben von Sprecher Markus Dittrich noch flüchtig.

UN: Mehr als 100 Tote nach Erdbeben in Afghanistan

Kabul - Nach mehreren starken Erdbeben in Afghanistan sind nach Einschätzungen der Vereinten Nationen (UN) mehr als 100 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien Hunderte Häuser zerstört worden, teilte das UN-Nothilfebüro OCHA am Samstag mit. Unbestätigten Berichten zufolge könnte die Zahl der Toten eher bei 320 liegen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Luxemburger wählen neues Parlament

Luxemburg - Luxemburgs langjähriger Regierungschef Xavier Bettel kämpft am Sonntag bei der Parlamentswahl in dem Großherzogtum um eine weitere Amtszeit. Der liberale Premierminister, der seit 2013 ein Bündnis mit Sozialisten und Grünen führt, wird bei dem Urnengang von seiner sozialistischen Gesundheitsministerin Paulette Lenert herausgefordert. Sie könnte die erste Frau an der Spitze des wohlhabenden 660.000-Einwohner-Landes werden.

Drei Schwerverletzte bei Unfall im Burgenland

Pama - Ein Autounfall in Pama (Bezirk Neusiedl am See) hat am Samstagnachmittag drei Schwerverletzte gefordert. Drei weitere Personen wurden leicht verletzt, teilte die Landessicherheitszentrale Burgenland (LSZ) auf APA-Anfrage mit. Zwei Pkw dürften auf der L202 kollidiert sein. Die Unfallursache war zunächst unklar. Drei Notarzthubschrauber und fünf Rettungsautos waren im Einsatz.

