Israel erklärt "Zweite Phase" im Krieg im Gazastreifen

Tel Aviv - Israel hat im Krieg gegen die radikale Palästinenserorganisation Hamas eine "Zweite Phase" ausgerufen und Gaza-Stadt zum "Schlachtfeld" erklärt. Regierungschef Benjamin Netanyahu sprach von Bodenoperationen und versprach, "den Feind über und unter der Erde zu vernichten" und alles zu tun, um die über 200 von der Hamas festgehaltenen Geiseln zu befreien. Die Hamas machte die Freilassung aller in Israel inhaftierten Palästinenser zur Bedingung für die Freilassung der Geiseln.

Nehammer will Fahnen-Schändung generell verbieten

Wien - Nach Angriffen gegen israelische Fahnen in mehreren Städten Österreichs spricht sich Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) für eine Ausweitung des Verbots der Schändung staatlicher Symbole aus. Die Herabwürdigung staatlicher Symbole, wie das Verbrennen von Fahnen, soll demnach generell verboten werden. Bisher steht die Herabwürdigung von Fahnen oder fremden Hoheitszeichen nur unter Strafe, wenn diese von einer Behörde oder Botschaft angebracht wurden.

"Friends"-Star Matthew Perry mit 54 Jahren gestorben

Los Angeles - Der US-Schauspieler Matthew Perry ist Medienberichten zufolge im Alter von 54 Jahren gestorben. Perry, der in den 1990er Jahren durch seine Rolle des Chandler Bing in der Kult-Fernsehserie "Friends" berühmt geworden war, sei leblos in einer Badewanne seines Hauses in Los Angeles aufgefunden worden, zitierte die "Los Angeles Times" am Samstag aus Kreisen der Strafverfolgungsbehörden.

35 Todesopfer bei Grubenunglück in Kasachstan

Astana - In der zentralasiatischen Republik Kasachstan ist die Zahl der Opfer nach einer Methangasexplosion in einem Kohlebergwerk nach Angaben der örtlichen Behörden am Sonntag auf 35 gestiegen. Wie das Ministerium für Notfallsituationen mitteilte, wird immer noch nach elf Bergleuten gesucht. Weitere 18 Personen seien in ärztlicher Behandlung.

Katholische Weltsynode geht zu Ende

Vatikanstadt/Rom - Mit einem großen Gottesdienst im Petersdom in Rom geht am Sonntag nach dreieinhalb Wochen die Weltsynode der katholischen Kirche zu Ende. Die Messe wird von Papst Franziskus geleitet. Die Beratungen gingen am Samstagabend ohne konkrete Reformforderungen zu Ende. Die Teilnehmer verabschiedeten eine Abschlusserklärung, die in strittigen Punkten eher vage blieb. Nächstes Jahr gibt es im Oktober wieder ein solches Treffen.

Türkei feiert 100. Jahrestag der Staatsgründung

Istanbul - Mit Feiern im ganzen Land begeht die türkische Republik an diesem Sonntag ihre Gründung vor 100 Jahren. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will am Abend eine Rede zum Staatsjubiläum halten. Staatsgründer Mustafa Kemal Atatürk hatte am 29. Oktober 1923 gut ein Jahr nach dem offiziellen Ende des Osmanischen Reiches die Republik ausgerufen. Es folgten autoritär durchgesetzte Reformen, die den Staat nach westlichem Vorbild formen sollten.

Zahl der Toten nach Hurrikan "Otis" in Mexiko steigt auf 39

Acapulco - Nach dem verheerenden Hurrikan "Otis" an der mexikanischen Pazifikküste ist die Zahl der Todesopfer auf 39 gestiegen. "Die Staatsanwaltschaft geht momentan von 39 Toten aus - 29 Männern und zehn Frauen", sagte Sicherheitsministerin Rosa Icela Rodr�guez am Samstag in einer Videobotschaft mit Präsident Andr�s Manuel L�pez Obrador. Die meisten Opfer dürften demnach ertrunken sein. Zuvor hatte die Regierung die Zahl der Todesopfer auf 27 beziffert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red