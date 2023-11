Israel mit Bodentruppen in "heftigen Kämpfen" in Gaza

Jerusalem - Bei Angriffen auf Jabalia im Norden des Gazastreifens sind israelischen und palästinensischen Angaben zufolge am Dienstag Dutzende Menschen getötet worden. Die Armee hatte zuvor mitgeteilt, dass Israel den Einsatz mit Bodentruppen im Gazastreifen vorantreibe. Innerhalb von 24 Stunden seien rund 300 Ziele angegriffen und Dutzende Terroristen getötet worden. Auch zwei israelische Soldaten sind nach Angaben der Armee bei Kämpfen getötet worden.

Hamas kündigt baldige Freilassung ausländischer Geiseln an

Gaza - Der bewaffnete Arm der im Gazastreifen herrschenden Hamas hat die baldige Freilassung mehrerer ausländischer Geiseln angekündigt. "Wir haben die Vermittler informiert, dass wir eine bestimmte Zahl von Ausländern in den kommenden Tagen freilassen", sagte der Sprecher der Essedin-al-Kassam-Brigaden, Abu Obeida, am Dienstag in einer im Fernsehen übertragenen Rede. Bei ihrem Überfall auf Israel am 7. Oktober hatten Hamas-Kämpfer etwa 240 Geiseln genommen.

61. Viennale endete mit höherer Auslastung und Preisvergabe

Wien - Die 61. Viennale ist am Dienstagabend mit einer höheren Auslastung als im Vorjahr zu Ende gegangen. Insgesamt 75.300 Menschen besuchten an den 13 Festivaltagen die vielen Filmvorstellungen. Das entspricht einer Auslastung von 76 Prozent, hieß es in einer Aussendung. Im Vorjahr verbuchte Österreichs größtes Filmfestival bei seiner Jubiläumsausgabe 73.700 Gäste bei einer Auslastung von 71 Prozent. Der Ausklang fand traditionell im Wiener Gartenbaukino mit Preisverleihung statt.

ÖFB-Frauen nach 2:1-Sieg in Portugal vor NL-Klassenerhalt

Povoa de Varzim - Österreichs Fußball-Frauenteam hat das Duell um Rang zwei in der Gruppe A2 der Nations League gewonnen und ist auf bestem Weg zum Klassenerhalt. Das ÖFB-Team besiegte am Dienstag in Povoa do Varzim Portugal mit 2:1 (0:0) und geht mit vier Punkten Vorsprung auf die Ibererinnen in die abschließenden zwei Spiele der Eliteliga.

Ab Mittwoch wieder Winterreifenpflicht in Kraft

Wien - Mit 1. November gilt in Österreich für Autofahrerinnen und -fahrer wieder die situative Winterausrüstungspflicht. Lenker von Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen müssen bei Schnee, Matsch oder Eis mit Winterreifen unterwegs sein oder alternativ auf mindestens zwei Antriebsrädern Schneeketten montiert haben. Erlaubt sind Ketten aber nur, wenn die Straße durchgängig mit Schnee oder Eis bedeckt ist. Die Winterreifenpflicht gilt bis 15. April des Folgejahres, für Busse bis 15. März.

Signa Retail Selection mit Milliardenverlust - "News"

Wien - Erneut schlechte Nachrichten über das Immobilien- und Handelsimperium Signa rund um den Tiroler Investor Ren� Benko: Wie das Nachrichtenmagazin "News" berichtet, hat die Schweizer Signa Retail Selection AG laut Jahresabschluss zum 30. September 2022 einen Jahresverlust von 1,394 Mrd. Euro in den Büchern, nach einem Minus von 1,194 Mrd. im Jahr davor.

Viertes Todesopfer auf Hamburger Baustelle geborgen

Hamburg - Nach dem schweren Unfall auf einer Großbaustelle in der Hamburger Hafencity ist das vierte Todesopfer geborgen worden. Nach über 35 Stunden sei der "schwierige und kräftezehrende" Einsatz seit Dienstagabend beendet, teilte die Feuerwehr mit. Eine Spezialeinheit der Höhenrettung konnte demnach in den Abendstunden zu dem letzten in den Trümmern verbliebenen Arbeiter vordringen. Der Leichnam sei für weitere Untersuchungen in das Institut für Rechtsmedizin gebracht worden.

Tesla gewinnt Prozess um tödlichen Autopilot-Unfall

Palo Alto (Kalifornien) - Tesla hat den ersten Prozess in den USA wegen eines tödlichen Unfalls mit seinem Fahrassistenz-System Autopilot gewonnen. Eine Jury kam am Dienstag mehrheitlich zu dem Schluss, dass das Fahrzeug keinen Herstellungsfehler aufwies. Das Urteil ist ein wichtiger Sieg für den Elektroautobauer, der sich mit mehreren ähnlichen Klagen in den USA konfrontiert sieht.

