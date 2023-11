Hastelsteiner: Benko übergibt Signa-Ruder an Sanierer

Wien - Der Tiroler Investor Rene Benko steht vor dem Rückzug als Lenker des von ihm gegründeten, und zuletzt verlustträchtigen Immobilienkonzerns Signa. An seine Stelle soll der deutsche Sanierungsexperte Arndt Geiwitz als Generalbevollmächtigter treten, sagte der Signa-Gesellschafter Hans-Peter Haselsteiner am Freitag zum "Ö1-Mittagsjournal". "Die Gesellschafter haben diesen Schritt zustimmend und auch positiv zur Kenntnis genommen." Die Signa reagierte nicht auf Medienanfragen.

Tursky mit 91,9 Prozent neuer ÖVP-Stadtparteichef

Innsbruck - Innsbrucks ÖVP hat einen neuen Frontmann. Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky wurde am Stadtparteitag Freitagabend mit 91,9 Prozent der Stimmen zum neuen Stadtparteiobmann gewählt. Man wollte Einigkeit demonstrieren, was schlussendlich auch gelang. Der Digitalisierungsstaatssekretär übernimmt auch die Spitze des bürgerlichen Wahlbündnisses für die Gemeinderatswahl im kommenden April. Er will Grünen-Bürgermeister Georg Willi aus dem Amt kegeln.

Israels Armee: Zahlreiche Terroristen in Gaza getötet

Tel Aviv/Gaza - Israels Armee hat im Gazastreifen am Freitag erneut zahlreiche Terroristen getötet. Diese hätten auf israelische Truppen geschossen, teilte das Militär am Freitag mit. Bei einem mutmaßlichen israelischen Angriff im Gazastreifen sollen nach Angaben der Hamas 14 Menschen auf der Flucht in den Süden des Palästinensergebiets getötet worden sein. Israels Militär griff zudem nach eigener Darstellung einen Krankenwagen an, der von Hamas-Kämpfern verwendet worden sei.

Hisbollah-Chef droht mit Eskalation in Nahost

Beirut/Teheran - Der Chef der libanesischen Hisbollah-Miliz, Hassan Nasrallah, droht mit einer weiteren Eskalation im Krieg zwischen Israel und der Hamas. "Alle Optionen an der libanesischen Front bleiben offen", sagte Nasrallah in seiner ersten öffentlichen Stellungnahme zur aktuellen Lage seit dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Eine Eskalation sei eine "realistische Möglichkeit", alles hänge davon ab, wie der Krieg im Gazastreifen weiter verlaufen werde.

Tote bei Raketeneinschlag in russisch besetztem Gebiet

Kiew (Kyjiw) - Im russisch besetzten Teil des südukrainischen Gebiets Cherson sind mehrere Menschen Opfer eines Raketeneinschlags geworden. Russische Staatsmedien meldeten am Freitagabend unter Berufung auf die lokalen Besatzungsbehörden mindestens neun Tote und neun Verletzte. Zuvor war von mindestens sieben Toten die Rede gewesen. Bilder zeigten ein stark zerstörtes Gebäude des örtlichen Arbeitsamts.

Erdbeben der Stärke 5,6 in Nepal

Kathmandu - Ein Erdbeben hat am späten Freitagabend Nepal erschüttert. Nach Messungen der US-Erdbebenwarte USGS hatte es eine Stärke von 5,6 und ereignete sich in einer Tiefe von rund 18 Kilometern. Das Zentrum lag demnach etwa 400 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Kathmandu. Verlässliche Berichte zu nächtlicher Zeit über Tote oder Verletzte lagen zunächst nicht vor.

Musks KI-Start-up will am Samstag erstes Programm starten

London - Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Start-up-Unternehmen xAI von High-Tech-Milliardär Elon Musk will am Samstag sein erstes Programm herausbringen. Das Modell werde zunächst einer "ausgewählten Gruppe" zugänglich gemacht, schrieb Musk am Freitag auf der Onlineplattform X. "In einigen wichtigen Punkten wird es das Beste sein, das es derzeit gibt." Musk will mit dem Programm unter anderem dem beliebten Chatbot ChatGPT von OpenAI Konkurrenz machen.

