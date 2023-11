Metaller-KV - Nach Warnstreiks fünfter Anlauf für Einigung

Wien - Vier Verhandlungsrunden für den Kollektivvertrag 2024 der Metalltechnischen Industrie hat es bereits gegeben, bisher sind sich die Sozialpartner aber nur wenig näher gekommen. Nach Warnstreiks in der Metallindustrie zu Wochenbeginn soll nun am Donnerstag eine Einigung erzielt werden - oder die Streiks werden ausgeweitet, wie die Gewerkschaften bereits angekündigt haben. Die Verhandlungen starten Donnerstagmittag.

Novemberpogrome - Gedenken mit Marsch und Kranzniederlegung

Wien - Mit einer Kranzniederlegung, einem Gedenkmarsch und einer Gedenkveranstaltung im Parlament erinnert Österreich am Donnerstag an die Novemberpogrome. Zum 85. Mal jährt sich die Nacht auf den 10. November 1938, als Synagogen in Österreich in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte geplündert und Juden und Jüdinnen misshandelt wurden.

KV-Verhandlungen im Handel gehen in die 2. Runde

Wien - Die Kollektivvertragsverhandlungen für die rund 430.000 Angestellten im Einzel-, Groß- und Kfz-Handel gehen am Donnerstag in die zweite Runde. Die Gewerkschaft forderte beim ersten Zusammentreffen der Verhandler eine Erhöhung der Gehälter um 11 Prozent, mehr Urlaub und eine Diskussion über eine allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Die Arbeitgeber verwiesen auf rückläufige Verkaufszahlen im Handel, ein konkretes Angebot haben sie aber noch nicht vorgelegt.

Allein am Mittwoch 50.000 von Nord- nach Süd-Gaza geflohen

Tel Aviv - Tausende weitere palästinensische Zivilisten sind am Mittwoch aus dem heftig umkämpften Norden des Gazastreifens in Richtung Süden geflohen. Die für palästinensische Angelegenheiten zuständige israelische Cogat-Behörde teilte mit, allein am Mittwoch hätten schätzungsweise 50.000 Menschen den Evakuierungskorridor genutzt. Eine Sprecherin des UNO-Palästinenserhilfswerks UNRWA konnte noch keine Zahl für Mittwoch nennen. In den letzten drei Tagen sei die Tendenz steigend gewesen.

US-Außenminister nennt Schlüsselelemente für Nahost-Frieden

Tokio/New York - Für einen Frieden im Nahost-Konflikt darf es nach Ansicht der USA weder eine Vertreibung der Palästinenser noch eine erneute Besetzung des Gazastreifens geben. Israel könne das Palästinenser-Gebiet nicht wieder dauerhaft verwalten, aber es könne eine Übergangszeit nach dem Ende des Gaza-Kriegs geben, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch in Tokio zum Abschluss des G7-Außenministertreffens.

Mehrere Vergiftungsfälle durch Getränkekonsum in Kroatien

Zagreb/Rijeka - Mehrere Menschen sollen in Kroatien Vergiftungen durch den Konsum kohlensäurehaltiger Getränke - darunter auch Mineralwasser - erlitten haben. Zuletzt berichteten Medien am Dienstag von einem jungen Mann aus Rijeka, der schwere Verätzungen der Speiseröhre davontrug, nachdem er Mineralwasser der österreichischen Marke Römerquelle getrunken hatte. Coca-Cola zog am Mittwoch auf Anordnung der staatlichen Aufsichtsbehörde verdächtigte Produkte vorübergehend aus dem Verkehr.

Prozess nach tödlichem Crash in Wiener Innenstadt

Wien - Nach einem von ihm verursachten tödlichen Verkehrsunfall in der Wiener Innenstadt muss sich am Donnerstag ein 26-Jähriger am Landesgericht verantworten. Als am Abend des 13. September 2022 eine 48-Jährige mit ihrem Pkw vorschriftsmäßig von der Wipplingerstraße die Ringstraße übersetzen wollte, krachte ihr der Mann mit seinem Mercedes ins Fahrzeug. Der 26-Jährige hatte die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h deutlich überschritten.

