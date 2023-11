SPÖ-Chef Babler sieht sich als einzige Kickl-Alternative

Wien/Graz - Andreas Babler will die SPÖ als einzige Alternative zu einem Kanzler Herbert Kickl (FPÖ) positionieren. Diese Botschaft gab er gut 600 Delegierten und 400 Gästen des SPÖ-Parteitags in seiner rund einstündigen Wahlrede mit. Diese enthielt die bereits bekannten Positionen Bablers von Arbeitszeitverkürzung bis Jobgarantie. Angenommen wurde sie gut, wenngleich doch weniger euphorisch als beim letzten Parteitag in Linz, der ihn an die Parteispitze gespült hatte.

Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza weiter unter massivem Beschuss

Tel Aviv/Gaza - Im Krieg gegen die radikalislamische Hamas sieht sich Israel zunehmend Forderungen nach einem Schutz der Zivilisten im Gazastreifen ausgesetzt, während in dem Palästinensergebiet die Kämpfe rund um Krankenhäuser zunehmen. Das Al-Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza sei in der Nacht auf Samstag unter heftigen Artilleriebeschuss geraten und stundenlang ohne Strom gewesen, sagte dessen Direktor Mohammad Abu Salmija. Auch weitere Krankenhäuser seien betroffen gewesen.

Emir von Katar: Bemühen uns um Freilassung der Geiseln

Riad - Katar bemüht sich nach den Worten seines Emirs, Scheich Tamim bin Hamad Al Thani, darum, eine Freilassung der von der Hamas aus Israel verschleppten Geiseln zu vermitteln. Er hoffe, dass im Gazastreifen bald eine humanitäre Waffenruhe erreicht werde, sagte Scheich Tamim auf dem islamisch-arabischen Gipfeltreffen in Riad. "Die internationale Gemeinschaft hat es versäumt, ihrer rechtlichen und ethischen Verantwortung nachzukommen."

Israel: 150.000 Menschen verließen Nord-Gaza in drei Tagen

Tel Aviv - In den vergangenen drei Tagen haben nach Angaben des israelischen Militärs mindestens 150.000 Menschen den Norden des Gazastreifens verlassen. Auf dem Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, das evakuiert werden müsse, seien noch immer mehrere Tausend Palästinenser, teilte ein Sprecher des israelischen Militärs am Samstagnachmittag mit. Man habe auch Menschen gesehen, die das Krankenhaus verlassen hätten. Wie viele es genau seien, könne er nicht sagen.

Propalästinensische Großdemo in London

London - Zahlreiche Menschen haben sich in London an einer propalästinensischen Großdemonstration beteiligt. In Sprechchören und auf Plakaten forderten sie am Samstag "Freiheit für Palästina" und ein Ende der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. Offizielle Angaben zur Zahl der Teilnehmer gab es zunächst nicht. Die Veranstalter hatten mit mehr als 500.000 Menschen gerechnet. Die Menge zog vom zentralen Hyde Park über die Vauxhall-Brücke zur US-Botschaft an der Themse.

Alkolenker rammt Unfallopfer und Ersthelferin - Mann tot

Weißkirchen - Ein betrunkener Autofahrer (25) hat in der Nacht auf Samstag im steirischen Weißkirchen auf der B77 einen gestürzten Scooterfahrer (50) und eine Ersthelferin gerammt. Dabei wurde der Mann getötet, die Frau lebensgefährlich verletzt. Ein Test beim Pkw-Lenker ergab eine mittlere Alkoholisierung. Die 62-Jährige wurde ins LKH Judenburg und dann ins LKH Graz gebracht. Der Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung bei der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt, teilte die Polizei mit.

Gesetzesnovelle soll Medikamentenimporte erleichtern

Wien - Nachdem sich das Gesundheitsministerium Anfang November mit dem Pharmagroßhandel (PHAGO) auf die Schaffung eines Wirkstofflagers gegen Medikamentenmangel geeinigt hat, kündigt Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) am Samstag nun einen weiteren Schritt gegen Engpässe an. Hersteller und Großhändler sollen Medikamente bis zum Verfallsdatum an Apotheken weitergeben können, wie bei Engpässen auch der Arznei-Import aus EWR-Staaten möglich werden soll.

BWB kündigt weitere Ermittlungen gegen Supermarktketten an

Wien - Die BWB will nach den am Freitag verkündeten 16 Geldbußenanträgen gegen die Tiroler Supermarktkette MPreis auch gegen andere Lebensmittelhändler wegen unfairen Handelspraktiken ermitteln. "Wir gehen jetzt allen Verdachtsmomenten in diesem Bereich mit Nachdruck nach und ich möchte hier nicht ausschließen, dass es hier in den nächsten Monaten noch weitere Entwicklungen geben wird", so BWB-Chefin Natalie Harsdorf-Borsch am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast".

