Babler bleibt mit 88,8 Prozent Parteichef

Wien/Graz - Andreas Babler ist bei einem Parteitag in Graz mit 88,76 Prozent der Delegiertenstimmen als Vorsitzender der SPÖ wiedergewählt worden. Zum Vergleich: Pamela Rendi-Wagner hatte bei ihrem letzten Antritt vor zwei Jahren nur gut 75 Prozent überzeugt.

Sondergipfel in Riad fordert Nahost-Friedenskonferenz

Riad - Angesichts der Gewalt im Gazastreifen haben arabische und weitere islamische Staaten am Samstag eine internationale Friedenskonferenz gefordert. In der Abschlusserklärung des Sondergipfels im saudi-arabischen Riad hieß es, die Konferenz müsse so schnell wie möglich abgehalten werden, um einen Friedensprozess "auf der Grundlage des Völkerrechts und internationaler Beschlüsse" in Gang zu bringen. Zugleich wurde ein sofortiger Stopp der "israelischen Aggressionen" verlangt.

300.000 Menschen bei propalästinensischer Großdemo in London

London - Rund 300.000 Menschen haben sich in London nach Schätzungen der Polizei an einer propalästinensischen Großdemonstration beteiligt. In Sprechchören und auf Plakaten forderten sie am Samstag "Freiheit für Palästina" und ein Ende der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen. Die Veranstalter hatten mit mehr als 500.000 Menschen gerechnet. Es wurden zunächst keine Gesetzesverstöße bekannt. Die Menge zog vom Hyde Park über die Vauxhall-Brücke zur US-Botschaft an der Themse.

Israel: 150.000 Menschen verließen Nord-Gaza in drei Tagen

Tel Aviv - In den vergangenen drei Tagen haben nach Angaben des israelischen Militärs mindestens 150.000 Menschen den Norden des Gazastreifens verlassen. Auf dem Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, das evakuiert werden müsse, seien noch immer mehrere Tausend Palästinenser, teilte ein Sprecher des israelischen Militärs am Samstagnachmittag mit. Man habe auch Menschen gesehen, die das Krankenhaus verlassen hätten. Wie viele es genau seien, könne er nicht sagen.

Kämpfe bei Spital in Gaza - Israel dementiert Beschuss

Tel Aviv/Gaza - Im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas sieht sich Israel dem Vorwurf ausgesetzt, Spitäler ins Visier zu nehmen. Das Al-Shifa-Krankenhaus in der Stadt Gaza sei in der Nacht auf Samstag unter heftigen Artilleriebeschuss geraten und stundenlang ohne Strom gewesen, sagte dessen Direktor Mohammad Abu Salmiya. Die israelische Armee dementierte dies am Samstag. Man feuere nicht auf das Spital, doch gebe es Gefechte mit Hamas-Kämpfern in dessen Umgebung, sagte ein Armeeoffizier.

Ukraine meldet Drohnenangriffe

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine nach Angaben der Luftverteidigung in Kiew erneut massenhaft mit Drohnen und Raketen verschiedener Typen angegriffen. 19 von 31 Drohnen seien zerstört worden, teilte die Flugabwehr am Samstag in Kiew mit. Die Luftstreitkräfte machten keine Angaben zu den nicht abgeschossenen Drohnen. Teils meldeten Regionen der Ukraine Einschläge. So trafen etwa im Gebiet Dnipropetrowsk zwei Drohnen ein Gebäude, es kam zu einem Brand und Zerstörungen, hieß es.

Alkolenker rammt Unfallopfer und Ersthelferin - Mann tot

Weißkirchen - Ein betrunkener Autofahrer (25) hat in der Nacht auf Samstag im steirischen Weißkirchen auf der B77 einen gestürzten Scooterfahrer (50) und eine Ersthelferin gerammt. Dabei wurde der Mann getötet, die Frau lebensgefährlich verletzt. Ein Test beim Pkw-Lenker ergab eine mittlere Alkoholisierung. Die 62-Jährige wurde ins LKH Judenburg und dann ins LKH Graz gebracht. Der Fahrer wird wegen fahrlässiger Tötung bei der Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt, teilte die Polizei mit.

Polizei rückt in Haus von Bewaffnetem in Deutschland vor

Brandenburg an der Havel - Die deutsche Polizei ist in das Haus des bewaffneten Mannes vorgerückt, der sich seit mehr als 24 Stunden in der Gemeinde Milower Land verschanzt hat. Beamte befänden sich im und am Haus, sagte ein Polizeisprecher Samstagnachmittag. Unklar blieb zunächst, ob der Mann bei dem Zugriff überwältigt werden konnte. Zuvor hatte die "Märkische Allgemeine" berichtet. Seit mehr als 24 Stunden verschanzt sich der Verdächtige in dem Gebäude. Der Mann gab bereits mehrere Schüsse ab.

