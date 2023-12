Israels Armee setzt Bombardement im Gazastreifen fort

Gaza - Die israelische Armee hat ihr Bombardement von Zielen im Gazastreifen fortgesetzt. Am Samstag seien mehr als 250 Ziele am Boden, aus der Luft und vom Meer aus angegriffen worden, teilte die Armee am Sonntagmorgen mit. In den Stunden zuvor hätten die Truppen Waffenlager zerstört, gezielte Vorstöße auf Militäranlagen vorgenommen, unterirdische Tunnel zerstört sowie Angriffspläne von Terrorzellen zunichte gemacht.

Seestreit - Schiffe aus China mit Philippinen kollidiert

Manila/Peking - Ein philippinisches Boot und ein Schiff der chinesischen Küstenwache sind an einem umstrittenen Riff im Südchinesischen Meer zusammengestoßen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben beider Seiten am Sonntag während einer philippinischen Versorgungsmission für einen kleinen Militärposten am Second-Thomas-Riff, das zu den Spratly-Inseln gehört. Manila und Peking gaben sich gegenseitig die Schuld an dem Vorfall in dem von beiden Ländern beanspruchten Seegebiet.

Dreitägige Präsidentenwahl in Ägypten begonnen

Kairo - In Ägypten hat am Sonntag eine dreitägige Präsidentenwahl begonnen. Die Opposition wurde weitgehend ausgeschaltet. Es wird daher erwartet, dass Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi die Wahl in dem bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt erneut für sich entscheiden wird. Die nach Medienangaben rund 67 Millionen Wahlberechtigten sind aufgerufen, bis Dienstagabend ihre Stimmen abzugeben. Das Ergebnis soll am 18. Dezember verkündet werden.

Experte: Mehr Geld für Grundlagenforschung/klinische Studien

Innsbruck/Wien - Der Innsbrucker Infektiologe und Direktor der Uni-Klinik für Innere Medizin, Günter Weiss, schlägt Alarm: Es brauche in Österreich dringend mehr Geld für Grundlagenforschung im Bereich der biomedizinischen Wissenschaften sowie für klinische Studien - und eine breiter aufgestellte Förderlandschaft. "Es muss so viel Geld da sein, dass innovative Projekte gefördert und nicht aus Geldmangel abgelehnt werden. Letzteres passiert leider sehr oft", sagte Weiss im APA-Interview.

Nobelpreise werden überreicht

Oslo/Stockholm - In Norwegen wird am Sonntag (13.00 Uhr) der Friedensnobelpreis überreicht. Narges Mohammadi kann die Auszeichnung nicht selbst entgegennehmen, weil sie in ihrer Heimat Iran inhaftiert ist. Sie wird "für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle" geehrt. Die 51-Jährige wird in Oslo von ihrem Mann und den beiden Kindern vertreten. Die weiteren Nobelpreisträger werden in Stockholm geehrt.

Sechs Tote nach schweren Unwettern in Tennessee

Nashville (Tennessee) - Infolge schwerer Unwetter sind im US-Staat Tennessee mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Drei Menschen starben in Clarksville, nachdem am Samstagnachmittag (Ortszeit) ein Tornado über den Ort hinweggefegt war, wie die Bezirksverwaltung mitteilte. Bei einem der Todesopfer handelte es sich demnach um ein Kind. 23 Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

"Kommunalwahlen" in Hongkong ohne Oppositionskandidaten

Hongkong - In Hongkong haben am Sonntag Kommunalwahlen stattgefunden, bei denen erstmals keine Kandidaten der Opposition zugelassen waren. Obwohl die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone massiv Wahlwerbung machten und in der ganzen Stadt Plakate aufhängten, wurde mit einer geringen Wahlbeteiligung gerechnet. In Wahllokalen im wohlhabenden Stadtteil Mid-Levels waren am Sonntag in der Früh nur wenige Wähler zu sehen.

