Raser will nach Verfolgungsjagd nicht Lenker gewesen sein

Wien - Ein nach einer kilometerlangen Flucht durch Wien gefasster Mann hat in seiner Einvernahme abgestritten, das Auto gelenkt zu haben. Er hatte sich am Freitagabend eine rund fünf Kilometer lange Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert und dabei zwei Unfälle mit Schwerverletzten verursacht. Polizisten konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Der Jaguar war nicht für den Verkehr zugelassen. Der Serbe ohne Führerschein aber mit Drogen intus wurde festgenommen.

Dreitägige Präsidentenwahl in Ägypten begonnen

Kairo - In Ägypten hat am Sonntag die dreitägige Wahl eines neuen Präsidenten begonnen. Die Bestätigung von Staatschef Abdel Fattah al-Sisi für eine dritte Amtszeit gilt als sicher. Seinen drei Gegenkandidaten werden kaum Chancen eingeräumt. Der ehemalige Armeechef, der 2013 den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Mursi von den islamistischen Muslimbrüdern abgesetzt hatte, wurde bei Wahlen 2014 und 2018 mit jeweils 96 Prozent im Amt bestätigt.

Israels Armee setzt Bombardement im Gazastreifen fort

Gaza - Die israelische Armee hat ihr Bombardement von Zielen im Gazastreifen fortgesetzt. Am Samstag seien mehr als 250 Ziele am Boden, aus der Luft und vom Meer aus angegriffen worden, teilte die Armee am Sonntagmorgen mit. In den Stunden zuvor hätten die Truppen Waffenlager zerstört, gezielte Vorstöße auf Militäranlagen vorgenommen, unterirdische Tunnel zerstört sowie Angriffspläne von Terrorzellen zunichte gemacht.

Zeitungen: Karner zu Lockerung von Schengen-Veto bereit

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ist bereit, das österreichische Schengen-Veto gegenüber Rumänien und Bulgarien zu lockern. Zumindest im Flugverkehr könnten die Grenzen fallen, berichteten "Kurier" (Sonntag-Ausgabe) und "Kleine Zeitung" (online) am Samstag aus Regierungskreisen. Die Landgrenzen würden den derzeitigen Status behalten, Bulgarien und Rumänien wären offiziell nicht Schengen-Mitglieder. Ein Sprecher des Innenministers bestätigte dies auf APA-Anfrage.

Seestreit - Schiffe aus China und Philippinen kollidiert

Manila/Peking - Ein philippinisches Boot und ein Schiff der chinesischen Küstenwache sind an einem umstrittenen Riff im Südchinesischen Meer zusammengestoßen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben beider Seiten am Sonntag während einer philippinischen Versorgungsmission für einen kleinen Militärposten am Second-Thomas-Riff, das zu den Spratly-Inseln gehört. Manila und Peking gaben sich gegenseitig die Schuld an dem Vorfall in dem von beiden Ländern beanspruchten Seegebiet.

Guterres äußert sich in COP28-Streit um Abkehr von Fossilen

Dubai/Doha - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat sich in den Streit bei der Weltklimakonferenz in Dubai über eine weltweite Abkehr von fossilen Energien eingeschaltet. "Trotz Versprechungen und Verpflichtungen befindet sich unser Klima im Zusammenbruch", sagte Guterres am Sonntag beim Doha Forum in der katarischen Hauptstadt. "Die Emissionen sind auf einem Allzeithoch und fossile Energien sind weiterhin ihr Hauptgrund."

"Kommunalwahlen" in Hongkong ohne Oppositionskandidaten

Hongkong - In Hongkong haben am Sonntag Kommunalwahlen stattgefunden, bei denen erstmals keine Kandidaten der Opposition zugelassen waren. Drei führende Vertreter einer pro-demokratischen Oppositionspartei wurden am Sonntag festgenommen. Obwohl die Behörden der chinesischen Sonderverwaltungszone massiv Wahlwerbung machten und in der ganzen Stadt Plakate aufhängten, wurde mit einer geringen Wahlbeteiligung gerechnet.

