Nummer zwei der Hamas bei Angriff in Beirut getötet

Beirut - Die Nummer zwei der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas, Saleh al-Aruri, ist am Dienstag nach Angaben mehrerer Quellen bei einem Israel zugeschriebenen Drohnenangriff in einem Vorort von Beirut getötet worden. Das gaben zwei libanesische Sicherheitsvertreter und die Hamas bekannt. Ein der Hamas nahestehender TV-Sender berichtete am Abend, dass bei der mutmaßlich israelischen Attacke auch zwei weitere hochrangige Hamas-Mitglieder getötet wurden.

Selenskyj: Russland hat 500 Raketen und Drohnen abgefeuert

London - Russland hat nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zuletzt mit Hunderten Raketen und Drohnen angegriffen. "In den vergangenen fünf Tagen hat der Feind mindestens 500 Raketen und Drohnen auf die Ukraine abgefeuert", teilte Selenskyj Dienstagabend auf X mit, nachdem er mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak telefoniert hatte. Selenskyj bedankte sich dort bei Sunak für die Unterstützung der ukrainischen Luftverteidigung.

Flugunglück überschattet Hilfseinsatz im Bebengebiet Japans

Tokio - Ein Flammeninferno auf dem Tokioter Flughafen Haneda nach einer Flugzeugkollision mit fünf Toten hat den Einsatz der Hilfskräfte im Erdbebengebiet an Japans Westküste überschattet. Ein Passagierflugzeug der Japan Airlines (JAL) stieß am Dienstag unmittelbar nach der Landung mit einem Flugzeug der japanischen Küstenwache zusammen, das Hilfsgüter zu Überlebenden der Erdbebenkatastrophe auf der Halbinsel Noto bringen sollte. Dabei gerieten beide Maschinen in Brand.

86-Jähriger starb bei Verkehrsunfall in Kärnten

Spittal/Drau - Ein 86 Jahre alter Mann ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Millstatt (Bezirk Spittal/Drau) getötet worden. Der Einheimische war auf einer Landesstraße unterwegs, als er in einer Rechtskurve geradeaus auf einen Parkplatz fuhr und in weiterer Folge mit dem Auto über eine sieben Meter hohe Böschungsmauer auf eine darunter verlaufende Gemeindestraße stürzte. Der Pkw kam am Dach zum Liegen. Eine vorbeifahrende Frau verständigte die Einsatzkräfte, berichtete die Polizei.

Kinder nach angeblicher Entführung in Obhut ihrer Mutter

Hamburg - Nach der mutmaßlichen Entführung zweier Kinder der Steakhausketten-Erbin Christina Block in Dänemark geht es den Kindern nach Auskunft der Mutter gut. Die Kinder befänden sich bei ihr, ließ Block über eine Sprecherin des Unternehmens am Dienstag mitteilen. Unklar war, an welchem Ort sich die Kinder nun genau aufhielten. Die dänische Polizei ging davon aus, dass der Vorfall in der Neujahrsnacht mit einem Sorgerechtsstreit zwischen den Eltern der Kinder zusammenhängt.

Bus brannte bei Innsbrucker Haltestelle aus

Innsbruck - Ein Linienbus hat am Dienstag bei einer Innsbrucker Haltestelle Feuer gefangen und ist teilweise ausgebrannt. Der 34-jährige Lenker hatte zuvor aufsteigenden Rauch in seiner Fahrerkabine bemerkt, schilderte die Polizei. Der Österreicher evakuierte alle Fahrgäste. Bereits wenige Minuten später stand der Bus bis zur Mitte in Vollbrand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzt wurde niemand. Brandermittler gingen von einem technischen Defekt als Ursache aus.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red