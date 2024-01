300 Interessenten für 100 zusätzliche Kassenarztstellen

Wien - Die von der Bundesregierung angekündigten 100 zusätzlichen Kassenstellen für Allgemein- und Fachmediziner stoßen offenbar auf reges Interesse. Wie das Gesundheitsministerium am Freitag mitteilte, haben sich bereits 300 Interessentinnen bzw. Interessenten dafür beworben. Fixiert wurde auch die Aufteilung nach Bundesländern. Sie erfolgt nach dem Bevölkerungsschlüssel.

Inflation zum Jahresende wieder gestiegen

Wien - Nach einem kontinuierlichen Rückgang ist die Inflationsrate zum Jahresende wieder leicht gestiegen. Laut Schnellschätzung der Statistik Austria stieg die Inflation im Dezember gegenüber dem Vorjahresmonat auf 5,6 Prozent. Im November hatte der Preisauftrieb im Jahresabstand noch 5,3 Prozent betragen. Vor allem Strom, der im Dezember 2022 durch die Strompreisbremse günstiger geworden war, wirke nun im Jahresvergleich nicht mehr preisdämpfend, teilte die Behörde am Freitag mit.

Wieder israelische Angriffe auf Ziele im Südlibanon

Grand-Saconnex/Beirut - Israels Armee hat wieder Stellungen der Schiitenmiliz Hisbollah im Südlibanon angegriffen. Kampfjets hätten Einrichtungen der mit dem Iran verbündeten Miliz bombardiert, teilte die Armee am Freitag mit. Es habe sich um militärische Posten der Hisbollah und Orte gehandelt, von denen aus Terroristen ihre Angriffe vorbereitet hätten. Laut der Internationalen Organisation für Migration (IOM) wurden im Libanon seit Kriegsbeginn bereits fast 80.000 Menschen vertrieben.

Israels Regierung streitet über Zukunft des Gazastreifens

Tel Aviv - Drei Monate nach Beginn des Gaza-Kriegs ist es laut Medienberichten bei einer Sitzung des israelischen Kabinetts zu einem heftigen Streit zwischen rechtsgerichteten Ministern und Generalstabschef Herzi Halevi gekommen. Die Minister hätten den General scharf angegriffen, nachdem dieser die Einsetzung einer Kommission ankündigte, die untersuchen soll, welche Fehler der Armee den Überraschungsangriff der Hamas am 7. Oktober auf Israel ermöglichten.

Minus 43,5 Grad in Norwegen - Kälteste Nacht seit 25 Jahren

Oslo - In Kautokeino am nördlichen Polarkreis wurde in der Nacht auf Freitag mit minus 43,5 Grad die kälteste Temperatur in Norwegen seit 25 Jahren gemessen. Das teilte Norwegens meteorologisches Institut der Nachrichtenagentur NTB mit. Auch in Schweden gab es einen Kälterekord: Mit minus 43,8 Grad, gemessen an Schwedens nördlichster Wetterstation in Naimakka, war die Nacht auf Donnerstag laut dem schwedischen Wetterinstitut die kälteste Jännernacht in Schweden seit 1999.

Vier Tote bei Spitalsbrand in Deutschland

Lüneburg - Bei einem Brand in einem Krankenhaus im niedersächsischen Uelzen sind am Donnerstagabend vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die Polizei in Lüneburg am Freitag bekanntgab, starben drei der Opfer in dem Klinikum, eine Person wurde in ein anderes Krankenhaus gebracht und starb dort. Alter und Geschlecht wurden zunächst nicht genannt. Nach Angaben des Klinikums wurden sechs Menschen schwer sowie 16 weitere leicht und mittelschwer verletzt. Die Ursache des Feuers ist unklar.

Irans Führung droht nach IS-Anschlag mit Vergeltung

Kerman/Teheran - Irans Präsident Ebrahim Raisi und der Kommandant der Revolutionsgarden drohen nach dem Anschlag der IS-Miliz mit Vergeltung. "Wir werden euch finden, wo immer ihr seid", sagte Generalmajor Hossein Salami am Freitag bei der Beisetzung von Opfern des Bombenanschlages, zu dem der radikal-islamische IS sich bekannt hatte. 89 Menschen waren am Mittwoch bei einer Gedenkfeier anlässlich des 4. Todestags des Chefs der Revolutionsgarden, Qassem Soleimani, in Kerman getötet worden.

Salzburger Schriftstellerin Helena Adler verstorben

Wien/Salzburg - Die 1983 geborene Salzburger Autorin Helena Adler ist tot. Die junge Schriftstellerin verstarb in der Nacht auf Freitag nach langer Erkrankung in Salzburg, wie der Verlag Jung und Jung der APA am Freitagnachmittag bestätigte. Adlers gesundheitlicher Zustand hatte bereits im Juli zur Absage ihrer avisierten Teilnahme am 47. Wettlesen um den Bachmann-Preis in Klagenfurt geführt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red