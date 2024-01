Hisbollah: Raketen auf Militärstützpunkt Israels abgefeuert

Beirut - Nach der Tötung von Hamas-Vizechef Saleh al-Arouri im Libanon hat die pro-iranische Hisbollah nach eigenen Angaben mehr als 60 Raketen auf einen israelischen Militärstützpunkt abgefeuert. "Als Teil der ersten Reaktion auf das Verbrechen der Ermordung" von Arouri habe die Hisbollah "den Luftwaffenstützpunkt Meron mit 62 verschiedenen Raketentypen" beschossen, erklärte die mit der Hamas verbündete Miliz am Samstag.

Nordkorea setzte Artillerieübungen an Seegrenze fort

Seoul/Pjöngjang - Das nordkoreanische Militär hat nach Angaben Südkoreas den zweiten Tag in Folge Artilleriegeschoße nahe der umstrittenen Seegrenze zwischen den beiden Ländern abgefeuert. Etwa 60 Granaten seien am Samstag von der Westküste Nordkoreas ins Meer geschossen worden, teilte der Generalstab in Seoul mit. Demnach fielen sie erneut in eine militärische Pufferzone im Gelben Meer.

Fußgänger stirbt bei Autounfall in Wien

Wien - Ein 33 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall in der Nacht auf Samstag in Wien gestorben. Der Fußgänger war laut Polizeiangaben mit seiner 24-jährigen Begleiterin in Meidling auf der Schönbrunner Straße unterwegs, als er einen Schutzweg überqueren wollte. Laut ersten Ermittlungen sollen die Fußgänger bei Rotlicht über die Straße gegangen sein - der 73-jährige Pkw-Lenker konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und es kam zum tödlichen Zusammenstoß.

Zahl der Toten nach Erdbeben in Japan steigt auf 126

Tokio - Die Anzahl der Todesopfer nach dem verheerenden Erdbeben in Japan am Neujahrstag ist weiter auf 126 gestiegen. Rund 210 Menschen wurden nach jüngsten Angaben der örtlichen Behörden von Samstag nach wie vor vermisst. "Wir beten aufrichtig für die Ruhe der Seelen der Verstorbenen", erklärte der japanische Regierungschef Fumio Kishida im Onlinedienst X (früher Twitter).

Ärztekammer: Andrang auf Kassenstellen allein genügt nicht

Wien - Für die Ärztekammer ist der gestern bekannt gemachte Andrang auf die 100 neu geschaffenen Kassenstellen zwar positiv, dieser allein reiche aber noch nicht für eine "umfassende Jubelmeldung". Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, gingen bereits 300 Bewerbungen für eine der neuen Stellen ein. Bundeskurienobmann Edgar Wutscher: "Wir haben derzeit massive Versorgungsprobleme, unabhängig von den 100 zusätzlichen Kassenstellen sind nach wie vor fast 300 Stellen unbesetzt."

Frau brach in Kärntner See ein

Feldkirchen - Eine 65-Jährige ist Samstagfrüh in Feldkirchen im Dietrichsteiner See auf der zu dünnen Eisfläche eingebrochen. Sie konnte sich zwar am Eis festhalten, jedoch nicht mehr in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr rettete die Verunglückte, die nach Angaben der Polizei stark unterkühlt ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert wurde.

Papst Franziskus feierte Dreikönigsmesse im Petersdom

Vatikanstadt - Mit einer Messe zum Dreikönigstag - liturgisch als Tag der Erscheinung des Herrn bekannt - hat Papst Franziskus am Samstag im Petersdom die Weihnachtsfeierlichkeiten in der römisch-katholischen Kirche abgeschlossen. Der Heilige Vater richtete dabei auch Weihnachtsgrüße an die Ostkirchen, die nach dem alten Julianischen Kalender das Fest der Geburt Christi am morgigen 7. Jänner feiern.

770 Millionen Euro bei Jesuskind-Lotterie in Spanien

Madrid - Nach der Weihnachtslotterie werden in Spanien bei der Jesuskind-Lotterie am Dreikönigstag erneut Gewinne im Gesamtumfang von 770 Millionen Euro vergeben. Die Liveübertragung der Ziehung der Glückszahlen, die zu Mittag in Madrid begann, verfolgten am Feiertag der Heiligen Drei Könige wie jedes Jahr Millionen Spanier in den Wohnungen, aber auch in Caf�s, Gasthäusern und Restaurants gebannt vor den Fernsehern.

