Kraft Bischofshofen-Sieger, Kobayashi holt Tournee

Bischofshofen - Stefan Kraft hat am Samstag das abschließende Skispringen der 72. Vierschanzentournee in Bischofshofen gewonnen. Der 30-jährige Salzburger triumphierte zum ersten Mal auf der Paul-Außerleitner-Schanze und zum 36. Mal im Weltcup. 1,3 Punkte dahinter landete Ryoyu Kobayashi auf Rang zwei. Dem 27-jährigen Japaner reichten vier zweite Ränge, um sich zum dritten Mal den "goldenen Adler" für den Tournee-Gesamtsieg zu sichern. Der Deutsche Andreas Wellinger wurde vor Kraft Zweiter.

Elf Tote bei russischem Beschuss in Region Donezk

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Bei einem russischen Raketenangriff auf die ostukrainische Stadt Pokrowsk sind am Samstag nach Angaben der regionalen Behörden elf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten seien fünf Kinder, schrieb der Gouverneur der Region Donezk, Wadym Filaschkin, auf Telegram. Pokrowsk liegt etwa 80 km nordwestlich von Donezk, dem von Russland gehaltenen Zentrum der Region. Der Angriff sei mit S-300-Luftabwehrraketen ausgeführt worden, so Filaschkin.

Frauen mobilgemachter Russen legen Blumen als Protest nieder

Moskau/St. Petersburg - Ehefrauen der für den Krieg gegen die Ukraine mobilisierten Russen haben Medienberichten zufolge unter anderem mit Blumenniederlegungen an Soldatenfriedhöfen gegen den weiteren Einsatz ihrer Männer protestiert. "Unser Präsident hat das Jahr 2024 zum Jahr der Familie deklariert, doch unsere Familien, nämlich die der Mobilisierten, zählen wahrscheinlich nicht als Bürger Russlands", zitierte das oppositionelle Internetportal Sota am Samstag die Klage einer Beteiligten.

Borrell mahnt zu Deeskalation im Nahostkonflikt

Beirut - Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell hat bei einem Besuch im Libanon angesichts der angespannten Lage an der Grenze mit Israel vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs die Notwendigkeit einer Deeskalation angemahnt. Mit dem geschäftsführenden libanesischen Premierminister Najib Mikati habe er vereinbart, diplomatisch auf eine Deeskalation und langfristige Stabilität hinzuarbeiten, schrieb Borrell am Samstag nach dem Treffen auf der Plattform X (früher Twitter).

Ärztekammer: Andrang auf Kassenstellen allein genügt nicht

Wien - Für die Ärztekammer ist der gestern bekannt gemachte Andrang auf die 100 neu geschaffenen Kassenstellen zwar positiv, dieser allein reiche aber noch nicht für eine "umfassende Jubelmeldung". Wie das Gesundheitsministerium mitteilte, gingen bereits 300 Bewerbungen für eine der neuen Stellen ein. Bundeskurienobmann Edgar Wutscher: "Wir haben derzeit massive Versorgungsprobleme, unabhängig von den 100 zusätzlichen Kassenstellen sind nach wie vor fast 300 Stellen unbesetzt."

Deutschland: Bauern bereiten weitere massive Proteste vor

Stuttgart/Seeon/Berlin - Obwohl die Berliner Bundesregierung die geplanten Kürzungen im Agrarbereich weitgehend zurückgenommen hat, bereiten Bauern in Deutschland gemeinsam mit dem Transportsektor massive bundesweite Proteste ab Montag vor. Polizei und Behörden rechnen mit starken Verkehrsbeeinträchtigungen. Finanzminister und FDP-Chef Christian Lindner kritisierte die Protestpläne. Die oppositionellen Unionsparteien CD/CSU unterstützen hingegen die Landwirte.

Mann rettete Freundin in Braunau vor dem Ersticken

Aspach - Ein 26-Jähriger hat am Samstagmorgen seine bewusstlose Lebensgefährtin in der gemeinsamen Wohnung im Bezirk Braunau aufgefunden, die Rettungskräfte verständigt und seiner 27-jährigen Freundin damit das Leben gerettet. Zunächst vermuteten die angerückten Sanitäter eine organische Ursache. Dann schlug jedoch ein Gas-Sensor an, der einen gefährlich hohen Kohlenstoffmonoxid-Gehalt in der Raumluft signalisierte. Die junge Frau wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.

