UNO-Sicherheitsrat fordert "sofortige Waffenruhe" in Gaza

New York/Jerusalem - Fast sechs Monate nach Beginn des Gaza-Krieges hat der UNO-Sicherheitsrat erstmals eine "sofortige Waffenruhe" im Gazastreifen gefordert. Die Vetomacht USA enthielt sich bei der Abstimmung des mächtigsten Gremiums der Vereinten Nationen am Montag in New York und ermöglichte so die Annahme der völkerrechtlich bindenden Resolution. Israel Premier Benjamin Netanyahu sagte daraufhin die geplante Reise einer israelischen Delegation in die USA ab.

AUA - Weiter Unsicherheit für Passagiere im Osterverkehr

Wien/Schwechat - Bei der AUA schwebt ein 36-stündiger Streik am Gründonnerstag und Karfreitag wie ein Damoklesschwert über der bedeutenden Osterreisezeit. Grund sind die Kollektivvertragsverhandlungen für das fliegende Personal, bei denen seit Wochen keine Einigung gelingt. Die AUA muss spätestens morgen über etwaige Flugausfälle entscheiden, da die Airline für Flugstreichungen eine Vorlaufzeit braucht. "Wir können nicht in letzter Sekunde Flüge canceln", sagte eine Sprecherin zur APA.

Schallenberg trifft zentraleuropäische Außenminister

Ljubljana/Wien - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) nimmt am Dienstag an einem Treffen der fünf zentraleuropäischen Außenminister, der sogenannten "Central 5", in Ljubljana teil. Die Außenministerin Sloweniens (Tanja Fajon) und ihre Amtskollegen aus Tschechien (Jan Lipavsk�), Ungarn (P�ter Szijj�rt�), Slowakei (Juraj Blan�r) und Österreich werden über Nahost und den Ukraine-Krieg beraten. Das Format Central 5 zur grenzüberschreitenden Zusammenarbeit geht auf die Covid-Pandemie zurück.

Russische Armee feuerte ballistische Raketen auf Kiew ab

Kiew (Kyjiw) - Die russische Armee hat die ukrainische Hauptstadt Kiew mit ballistischen Raketen angegriffen. Behördenangaben zufolge wurden mindestens zehn Menschen in verschiedenen Stadtvierteln verletzt, sagte Kulturminister Rostyslaw Karandjejew. Russische Kampfdrohnen hatten zuvor die Stromversorgung in den Gebieten Odessa und Mykolajiw in der Südukraine beschädigt. In Odessa fiel deswegen teilweise der Strom aus.

Letzte Chance auf Berufung: Entscheidung im Fall Assange

London - Wikileaks-Gründer Julian Assange wird am Dienstag erfahren, ob er gegen seine Auslieferung an die USA noch einmal Berufung einlegen darf. Das bestätigte eine Gerichtssprecherin am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Demnach soll das Urteil des Londoner High Courts um 11.30 Uhr MEZ veröffentlicht werden. Die US-Regierung will dem Australier wegen Spionagevorwürfen den Prozess machen. Ihm drohen bis zu 175 Jahre Haft.

Pflegekraft nach Bluttat an Pensionisten in Ried vor Gericht

Ried im Innkreis - Eine 24-jährige Pflegekraft, die am 5. Oktober 2023 in Geretsberg (Bezirk Braunau) einen 82-Jährigen, den sie betreut hatte, erstochen haben soll, steht am Dienstag in Ried im Innkreis vor einem Geschworenengericht. Die Staatsanwaltschaft legt dem Mann, der als Frau gesehen werden möchte, Mord zur Last. Zusätzlich zu einer Strafe wird auch die Unterbringung in einem forensisch-psychiatrischen Zentrum beantragt.

Putin macht Islamisten für Moskau-Anschlag verantwortlich

Moskau - Der Terroranschlag bei Moskau ist nach den Worten von Kremlchef Wladimir Putin von Islamisten ausgeführt worden. "Wir wissen, dass das Verbrechen von radikalen Islamisten begangen wurde", sagte Putin am Montagabend bei der Aufarbeitung des Anschlags vom Freitag, bei dem mindestens 139 Menschen ums Leben kamen. Aber die Schießerei passe in eine breitere Einschüchterungskampagne der Ukraine, ergänzte Putin.

Oppositionskandidat holt spektakulären Wahlsieg im Senegal

Dakar - In einem spektakulären Wahlsieg im westafrikanischen Senegal ist der bis vor wenigen Monaten kaum bekannte Oppositionelle Bassirou Diomaye Faye zum Präsidenten gekürt worden. Der scheidende Präsident Macky Sall und sein Kandidat Amadou Ba gratulierten Faye am Montag zum Sieg, noch bevor die offiziellen Ergebnisse der Wahl vom Sonntag veröffentlicht worden waren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red